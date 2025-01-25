Автобус "Киев-Кишинев" слетел с дороги в Молдове: есть пострадавшие (видео)

Водитель мог уснуть за рулем

В Молдове автобус рейса "Киев-Кишинев" съехал с дороги. В результате происшествия пострадали два пассажира, им потребовалась госпитализация.

Об этом пишет Newsmaker. Отмечается, что авария произошла неподалеку от населенного пункта Пересечино.

За рулем находился мужчина 1956 года рождения, который не справился с управлением. В полиции причину ДТП не указывают, но одна из пассажирок сообщила, что водитель попросту уснул во время движения.

В конечном итоге транспортное средство врезалось в металлическое ограждение, снесло дорожный знак и оказалось за пределами дороги. Двое пассажиров — мужчина и женщина — с травмами были доставлены в Оргеевскую больницу. Водитель прошел проверку на алкоголь, которая установила, что он был трезвым.

Напомним, что 24 января в ДТП погибла популярная блогер Анна Жук. За рулем авто находился ее муж, а в салоне также находился ребенок, который получил тяжелые травмы.

Автомобиль пошел на обгон по правой полосе, но из-за тумана водитель не увидел припаркованный на обочине грузовик. Мужчину и ребенка прооперировали врачи, блогер погибла на месте.