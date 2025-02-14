Найбільша зрада з часів 1945 року: британський парламентарій закликав до підтримки України

Ганебної угоди за спиною України та Європи потрібно не допустити, а Україна повинна отримати достатні гарантії безпеки

Лідер ліберальних демократів у британському парламенті, сер Едвард Дейві закликав не допустити укладення ганебної угоди, яка змусить Україну віддати Росії частину територій та винагородить російський режим за його агресію. Він зазначив, що Британія повинна наростити підтримку України.

Про це він заявив під час виступу у британському парламенті 13 лютого. Дейві піддав жорсткій критиці президента США Дональда Трампа за його меркантильність та недалекоглядність.

"Якщо Україна буде змушена віддати Росії власну суверенну територію, це буде найбільша зрада європейського союзника після Польщі в 1945 році. Але президент Трамп каже, що Україна може стати Росією, і він хоче повернути американські гроші. Я думаю, що ми всі боїмося, чим це може закінчитися та якими будуть небезпечні наслідки для нашої оборони та безпеки", – зазначив він.

Дейві додав, що цієї угоди за спиною України та Європи потрібно не допустити, а Україна повинна отримати достатні гарантії безпеки. В іншому випадку Європа опиниться перед загрозою війни через деякий час.

"Тож чи може прем'єр-міністр запевнити цю палату, що він та інші європейські лідери надали достатню підтримку президенту Зеленському, щоб ні Трамп, ні Путін не могли його змусити погодитися на угоду, яка фактично передасть перемогу Росії?", – поцікавився він.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перед переговорами потрібно буде посилити Україну настільки, наскільки це можливо. За його словами, Британія не відступає від обіцянки надати Україні "найсильнішу позицію" на переговорах; Стармер додав, що вже обговорив з президентом України Володимиром Зеленським, що Лондон може для цього зробити.

"Ми маємо поставити Україну в найсильнішу позицію", – додав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без її участі. Також український лідер зазначив, що йому був неприємний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Путіну.

Нагадаємо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру.

При цьому Трамп зробив низку заяв щодо України, зокрема сказав, що наша держава не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане. Ці слова сколихнули західні ЗМІ, які розкритикували позицію Трампа.