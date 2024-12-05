Кандидат на посаду канцлера Німеччини приїде в Україну: він обіцяв надати ракети Taurus

Мерц заявив, що поїздка до України відбудеться "найближчими днями"

Кандидат у канцлери Німеччини та голова найбільшої німецької опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – Фрідріх Мерц планує приїхати з візитом в Україну. Мерц оголосив про це 4 грудня під час заходу у Берліні.

Про це повідомив німецький телеканал N-TV. Мерц заявив, що поїздка до України відбудеться "найближчими днями", та запевнив, що розповість європейським партнерам про результати візиту до країни, яку він закликає активно підтримувати.

"Її необхідно підтримувати всіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними й навіть військовими засобами через те, що вона потребує здійснення свого права на самооборону та відновлення своєї територіальної цілісності. Україна має виграти війну, а Росія – програти", – сказав Мерц.

Окрім того, політик вщент розбив істеричні заяви російських чиновників та глави РФ Володимира Путіна, що ядерні держави, мовляв, не програють у війнах. Мерц нагадав про поразку США у В'єтнамі, та про поразку СРСР в Афганістані, коли "велика ядерна держава" через десять років боїв та каральних операцій змушена була вивести війська з цієї країни.

Нагадаємо, що 6 листопада у Німеччині розвалилася правляча коаліція, низка міністрів пішла у відставку. Чинний канцлер Олаф Шольц висунув вотум довіри уряду, очікувано його не отримав та призначив на 23 лютого 2025 року нові парламентські вибори.

Для правлячої партії СДПН реальна ситуація дуже погана. Чинний канцлер Шольц, згідно з опитуваннями, займає лише третю позицію серед усіх можливих кандидатів: першим є міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно відмовився балотуватися на користь Шольца, а другим – лідер опозиційної політсили ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Саме тому СДПН спробувала змінити кандидата.

Відмова Пісторіуса дає значний шанс на перемогу саме Мерцу, який в іншому випадку не зміг би стати канцлером. Зазначимо, що саме Мерц готовий нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus – за умови, що його політична сила виграє вибори, а Шольц, який занадто довго відмовлявся дати ракети, втратить свою посаду.