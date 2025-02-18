"Вкрай недоречно". Чому Шольц розкритикував можливу відправку військ ЄС до України

Політика дратують ці, передчасні, на його погляд, обговорення

Після екстреного саміту європейських країн щодо України, який відбувся у Парижі, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має бути здатною захистити свою демократію та суверенітет і мати власну армію. При цьому дискусії про розміщення німецьких військ в Україні як частини мирного рішення, Шольц назвав "зовсім передчасними", за його словами, зараз це "вкрай недоречно".

Як пише Welt, Шольц також закликав надати додаткову свободу дій для витрат на оборону в ЄС. На його думку, підтримка України вимагає окремого фінансування.

"Цілком зрозуміло, що наша постійна та необхідна підтримка України можлива лише в тому випадку, якщо ми зможемо ухвалити рішення фінансувати її окремо", — наголосив канцлер.

Щодо можливого розміщення німецьких військ в Україні, на думку Шольца зараз думати про це не на часі. За словами політика це зараз "зовсім передчасно та абсолютно невідповідний час для цієї дискусії". За словами канцлера, він був "навіть трохи роздратований" цими дебатами.

"Тут, над головою України, говорять про результати мирних переговорів, які так і не відбулися, на які Україна не сказала "так" і не була за столом, і про можливі варіанти результатів. Це вкрай недоречно. Ми не знаємо, яким буде результат", — зазначив Шольц.

Він наголосив, що зараз Україна та Європа ще не в стані миру, "ми перебуваємо в розпал війни, яку жорстоко веде Росія, яку бездумно штовхають вперед". Тому, за його словами, Україна має бути здатна захистити свою демократію та суверенітет і мати "власну сильну армію".

"Ці речі не підлягають переговорам. І я вважаю, що для всіх нас важливо чітко це зрозуміти … Для нас це дуже ясно: ми продовжуватимемо підтримувати Україну, і вона повинна і може на нас покладатися", — сказав канцлер, додавши, що не має бути "нав'язаного миру".

Нагадаємо, ці заяви Шольц зробив за підсумками зустрічі у Парижі. 17 лютого президент Франції Еммануель Макрон запросив провідних європейських політиків на зустріч щодо України. Окрім Шольца, також взяли участь глави урядів Великої Британії, Італії та Польщі. Також були присутні голова НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Financial Times, на цьому екстреному засіданні європейські країни не дійшли згоди щодо відправлення військ до України. На нараді обговорювалися мирні переговори між президентом США Дональдом Трампом і Росією.