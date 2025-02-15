Зеленського на 2-й день Мюнхенської конференції зустріли довгими оплесками (відео)

Очільника української держави зустріли оплесками

Президент України Володимир Зеленський бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочалася 14 лютого та триватиме до 16 лютого. На другий день зустрічі його зустріли оплесками.

Як повідомляють кореспонденти "Телеграфа" з Мюнхена, учасники конференції довго аплодували очільнику української держави. Зеленський подякував усім за наданий прийом.

Також "Телеграф" оприлюднює відео зустрічі Зеленського на конференції.

Нагадаємо, щодня Мюнхенської конференції з безпеки визначено окремі теми. Програма конференції складатиметься з трьох частин, які включатимуть основну програму, близько 200 супутніх заходів та десятків публічних подій.

У конференції беруть участь:

президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

віце-президент США Джей Ді Венс та висока представниця ЄС із зовнішньої та політики безпеки Кая Каллас;

канцлер Німеччини Олаф Шольц та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц;

президент Євроради Антоніу Кошта та генеральний секретер НАТО Марк Рютте;

голова Європарламенту Роберта Мецолла та спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий міністр оборони США Піт Гегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.