Агітував за підтримку України? Шольц розповів, про що розмовляв з президентом США Трампом

Водночас Шольц ухилився від відповіді на питання, які гарантії безпеки готові надати Україні європейські країни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що під час розмов з президентом США Дональдом Трампом активно доводив йому необхідність подальшої підтримки України. Тому він очікує, що військова допомога Україні з боку нової адміністрації збережеться.

Про це Шольц заявив німецькому каналу N-TV. Він зазначив, що агітував Трампа за збереження підтримки України та підкреслив, що таким чином необхідно відправити чіткий сигнал мешканцю Кремля Володимиру Путіну, щоб той не розраховував на зниження підтримки України.

Водночас Шольц ухилився від відповіді на питання, які гарантії безпеки готові надати Україні європейські країни. Також він проігнорував питання про ймовірну присутність європейських військових в Україні без участі американського військового контингенту.

"Головну роль відіграватиме той факт, що друзі України повинні будуть гарантувати, що вона і надалі матиме дуже сильну армію, рівень якої буде навіть вищим за американський", – заявив він.

При цьому нещодавно Шольц розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа про продовження військової допомоги Україні з доступом до рідкоземельних елементів. Він назвав це "егоїстичною вимогою".

Окрім того, як говорив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Україна отримає системи ППО IRIS-T у 2025 році, але через Шольца може не отримати їх вчасно. Так, видання Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка стосовно додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро. Пакет сформували голова МЗС Німеччини Анналена Бербок та Пісторіус на основі термінових запитів України.