Орбан захотів переговорів ЄС та Росії: відправив вимогу до Євроради

Будапешт знову виступає проти підтримки України

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан захотів, щоб ЄС розпочав прямі переговори з Москвою щодо війни Росії проти України. Крім того, він пригрозив заблокувати будь-яку угоду щодо України.

Про це йдеться у листі, який Орбан надіслав голові Ради ЄС Антоніу Кошті після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Його слова наводить Financial Times.

"Стало очевидно, що у нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом складання законопроєктів чи спілкування", — написав Орбан.

Він зазначив, що виступає проти зусиль щодо пошуку консенсусу щодо України серед країн ЄС. Крім того, угорський прем’єр вважає, що перехід США на бік Росії під час голосування в ООН щодо резолюції до третьої річниці війни змушує ЄС переглянути свою позицію.

"Резолюція знаменує собою новий етап в історії конфлікту та робить усі попередні узгоджені формулювання Європейської ради неактуальними", — написав він.

Видання зазначає, що з аналогічним посланням представник Орбана виступав у п’ятницю на закритій зустрічі послів країн ЄС у Брюсселі.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі, щоб підписати угоду про мінерали. Однак цього не трапилося через словесну суперечку, яка почалася через розбіжності щодо наявності гарантій безпеки для України. У результаті український президент залишив Овальний кабінет, а Трамп відлетів до своєї резиденції.