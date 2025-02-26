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В Євросоюзі не можуть домовитися про 20 мільярдів євро для України

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На 20 млрд євро можна було придбати багато зброї Новина оновлена 26 лютого 2025, 06:10
На 20 млрд євро можна було придбати багато зброї. Фото twitter

Франція, Німеччина, Італія, Португалія та Іспанія гальмують рішення Євросоюзу

У Європейському Союзі планують надати Україні великий пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро. Проте вже зараз із цим почалися проблеми, оскільки деякі країни ЄС не погоджуються з принципом фінансування допомоги та вимагають переробити пакет.

Про це пише Politico. Зазначається, що структура надання допомоги базується на валовому національному доході країн та покликана в першу чергу змусити країни ЄС внести свою частку в грошовому, або в натуральному еквіваленті.

Низка країн ЄС, зокрема Італія, Португалія та Іспанія відкидають цю вимогу. Вони хочуть, щоб пакет допомоги Україні був об'єднаний із серйознішими питаннями – наприклад, з фінансуванням розбудови загальноєвропейської оборони, сказало виданню джерело серед дипломатів ЄС. Також ці країни вимагають від керівництва ЄС знайти рішення, яке дозволить не вкладати напряму гроші, або матеріальні засоби – наприклад, єврооблігації, або фіскальні рішення. Загалом, кажуть джерела, в ЄС посилюється невдоволення через нібито "відсутність справедливості та солідарності серед держав-членів, які підтримують Україну".

При цьому рішення гальмують не тільки згадані країни, але й Франція та Німеччина. Проте в останньому випадку в них хоча б є виправдання: Париж та Берлін беруть участь у переговорах про надання гарантій безпеки для України.

"Європейські уряди завжди можуть вдатися до "ядерного варіанту" – арешту російських суверенних активів, які були знерухомлені після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому", – додало видання.

Зазначимо, що у понеділок, 24 лютого, на треті роковини російського повномасштабного вторгнення України низка країн-партнерок оголосила про нові пакети допомоги. В один з них навіть увійшли заморожені активи РФ.

Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну витратили близько 183 мільярдів доларів на допомогу Україні. Це розходиться зі словами Дональда Трампа про нібито 350 млрд доларів.

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#Україна #Євросоюз #Війна #Допомога Україні #Військова допомога Україні