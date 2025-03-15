В Угорщині пройшли масштабні протести проти Орбана: там згадали й про Україну (фото)

До виборів у країні залишилося близько року

Десятки тисяч угорців вийшли на масштабні протести у Будапешті проти політики прем’єра Віктора Орбана. Очолює їхній опозиційний політик, голова партії "Тиса" Петер Мадяр.

Фото з місця подій показала пресслужба "Тиси" у Facebook. За підрахунками ЗМІ, на мітинг вийшли близько 50 тисяч людей, навіть попри те, що 15 березня у Будапешті була холодна та дощова погода.

"Ті, хто обманює свій власний народ, повинні опинитися на звалищі історії. Наш час настав", — заявив Мадяр, виступаючи перед прихильниками.

Мадяр пообіцяв провести опитування думки угорців з 12 ключових економічних та політичних питань. Серед них думка мешканців країни про Європейський Союз та членство України в ЄС.

Політик також обіцяє покласти край 15-річному правлінню Орбана на наступних виборах 2026 року, а згідно з останніми опитуваннями, його партія має на це всі шанси. До речі, це вперше за багато років, коли урядова партія "Фідес" втратила лідерство в опитуваннях.

Варто зазначити, що на тлі протестів Орбан пообіцяв ліквідувати неурядові організації та ЗМІ, які отримували фінансування від американського уряду через програми USAID.

Крім того, "Фідес" внесла зміни до конституції щодо депортації осіб з подвійним громадянством.

Як повідомлялося раніше, Петер Мадяр раніше був одружений з колишнім міністром юстиції Юдіт Варге і став широко відомий у країні після того, як оприлюднив інформацію про корупцію всередині уряду.

Зокрема у лютому 2024 року він звинуватив голову канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Антала Рогана в управлінні централізованою машиною пропаганди. Також він оприлюднив фрагмент розмови зі своєю колишньою дружиною, в якій вона детально описала те, як старший помічник Рогана намагався втрутитися у справу про корупцію.

Через це Мадяр досить швидко перетворився з маловідомого чиновника на лідера опозиції країни.