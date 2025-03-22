Україна отримає багато протитанкових ракет: британський уряд уклав важливу угоду

Замовлення не тільки допоможуть Україні, але й вплинуть на розвиток британського оборонпрому

Україна отримає від Великої Британії 5000 протитанкових ракет. Відповідну угоду на їхнє виробництво в інтересах Збройних сил України британський уряд уклав із підрозділом збройової компанії Thales, який розташований у Північній Ірландії.

Про це повідомляє видання The Economist. Зазначається, що замовлення британського уряду дозволить компанії створити 200 додаткових робочих місць (зараз у підрозділі компанії працює 850 людей) та відкрити третій завод у регіоні.

"Північна Ірландія сьогодні — це мирний регіон, який прагне привернути до себе увагу. Вона прийняла українських біженців, а всі провідні політичні сили виступають за підтримку спротиву російській агресії. Водночас досягнення миру в Україні та забезпечення стабільності в Європі можуть призвести до зростання оборонних замовлень для цього регіону, хоч для когось це може бути неоднозначним", – зазначає видання.

Проте декому не подобається, що оборонна промисловість Північної Ірландії отримає значний поштовх та прибутки. Наприклад, перший міністр Північної Ірландії Мішель О’Нілл заявила, що дуже скептично ставиться до того, щоб збільшити оборонні замовлення. А гроші, мовляв, краще витратити на розвиток державних послуг, а не на допомогу Україні та виробництво ракет.

"Замість того, щоб витрачати гроші на зброю для війни, я б воліла, щоб їх інвестували в розвиток державних послуг", — заявила вона. На щастя, в державних масштабах її думка мало на що впливає.

Зараз Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це йшла мова 20 березня на засіданні в Постійному об'єднаному штабі, який відповідає за планування та контроль британських закордонних військових операцій.

Зазначимо, що другий саміт "Коаліції охочих" пройшов у Лондоні 15 березня під керівництвом прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. На саміті зібрали лідерів країн НАТО та Співдружності, готових надати сили для того, щоб сформувати та відправити в Україну миротворчий корпус. Наступний саміт, вже третій, відбудеться у Парижі 27 березня, на нього запросять Україну.