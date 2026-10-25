Україна перейшла на зимовий час. Як дізнатися, котра година у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі

Наша країна має один часовий пояс на всі регіони

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У неділю, 25 жовтня, вранці о 4:00 Україна перейшла на зимовий час. Це означає, що стрілки годинників перевели на одну годину назад.

"Телеграф" розповість, як зрозуміти, котра година зараз і де перевірити точність годинника. Зауважимо, що переведення годинника не відбувається на всіх пристроях автоматично.

Читайте також: Переведення стрілок годинників на "зимовий" і "літній" час спочатку було жартом: у чому його суть

Котра година зараз у Дніпрі, Києві, Одесі та Львові

О 4 ранку 25 жовтня годинники перевели на годину назад, тобто на 3 ранку. Таким чином, у неділю три години було двічі, що може багатьох плутати. Однак у всіх містах України час однаковий, навіть на сході та заході, які частково захоплюють інші часові пояси.

Тобто у Дніпрі чи Львові, Києві чи Одесі о 4 ранку 25 жовтня годинники переводять на 3 ранку. Таким чином, доба нібито збільшується на одну годину. Зауважимо, що зазвичай автоматично переводяться лише ті годинники, які мають відповідну функцію або підключені до мережі.

Куди переводити стрілки годинника. Фото: Згенеровано ШІ

Як перевірити котра година зараз

Для цього підійде будь-який браузер, де потрібно ввести наступний запит: "Котра година у Києві зараз" або "Скільки годин за київським часом". Так, пошукова система покаже точний час, що дозволить українцям не плутатися.

Після пробудження в неділю, 25 жовтня, потрібно обов’язково перевірити правильність часу на всіх пристроях, щоб не плутатися і не запізнитися кудись.

Нагадаємо, після одного рішення, прийнятого навесні 1930 року, годинники у всьому СРСР показували неправильний час. Виправити це не вдавалося десятиліттями, а в усьому винна була помилка Сталіна.