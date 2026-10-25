Україна перейшла на зимовий час. Як дізнатися, котра година у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі
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Наша країна має один часовий пояс на всі регіони
У неділю, 25 жовтня, вранці о 4:00 Україна перейшла на зимовий час. Це означає, що стрілки годинників перевели на одну годину назад.
"Телеграф" розповість, як зрозуміти, котра година зараз і де перевірити точність годинника. Зауважимо, що переведення годинника не відбувається на всіх пристроях автоматично.
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Котра година зараз у Дніпрі, Києві, Одесі та Львові
О 4 ранку 25 жовтня годинники перевели на годину назад, тобто на 3 ранку. Таким чином, у неділю три години було двічі, що може багатьох плутати. Однак у всіх містах України час однаковий, навіть на сході та заході, які частково захоплюють інші часові пояси.
Тобто у Дніпрі чи Львові, Києві чи Одесі о 4 ранку 25 жовтня годинники переводять на 3 ранку. Таким чином, доба нібито збільшується на одну годину. Зауважимо, що зазвичай автоматично переводяться лише ті годинники, які мають відповідну функцію або підключені до мережі.
Як перевірити котра година зараз
Для цього підійде будь-який браузер, де потрібно ввести наступний запит: "Котра година у Києві зараз" або "Скільки годин за київським часом". Так, пошукова система покаже точний час, що дозволить українцям не плутатися.
Після пробудження в неділю, 25 жовтня, потрібно обов’язково перевірити правильність часу на всіх пристроях, щоб не плутатися і не запізнитися кудись.
Нагадаємо, після одного рішення, прийнятого навесні 1930 року, годинники у всьому СРСР показували неправильний час. Виправити це не вдавалося десятиліттями, а в усьому винна була помилка Сталіна.