Україна отримає доступ до нової оборонної програми Євросоюзу: що це нам дасть

Україна отримає доступ до SAFE, оскільки її безпека та безпека Європи тісно пов'язані

Україна отримає доступ до можливості взяти участь у проєктах в рамках нової програми Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe). Це кредитна програма обсягом до 150 мільярдів євро, яка призначена для розширення оборонного замовлення країн ЄС.

Про це сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції після засідання Європейської ради в Брюсселі 20 березня. Вона зазначила, що Україна отримає доступ до SAFE, оскільки її безпека та безпека Європи тісно пов'язані.

"Оскільки безпека України є також безпекою Європейського Союзу, Україна та її виняткова оборонна промисловість будуть здатними брати участь у спільному замовленні в рамках SAFE. Враховуючи, що безпека України стосується не лише безпеки Європейського Союзу, але й безпеки всієї Європи, ми також відкриємо такі можливості для асоційованих партнерів приєднуватися до програм в рамках SAFE", – сказала вона.

SAFE – запропонована у рамках Білої книги майбутнього європейської оборони кредитна програма на 150 млрд євро. Вона стане основою для спільного європейського оборонного замовлення та розширення оборонних можливостей ЄС.

"Два тижні тому під час (Спеціальної) Європейської ради ми досягли історичного рішення збільшити наші оборонні спроможності й оборонні витрати, і робити це разом. Сьогодні ми представили програму "Готовність 2030", – додала вона.

Тим часом широко розрекламований пакет європейської допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів євро, який отримав назву "План Каллас", не було реалізовано на саміті Європейської ради. Причиною відмови стали скептицизм та критика з боку держав-членів Європейського Союзу.