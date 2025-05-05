На Туска напали прямо на сцені? Усі подробиці інциденту у Нідерландах (відео)

Нападниками можуть бути пропалестинські активісти

У Нідерландах під час урочистої церемонії невідомі кинули димову шашку у бік прем’єра Нідерландів Діка Схофа та його польського колеги Дональда Туска. Після інциденту політики покинули сцену на кілька хвилин.

Про це повідомляє нідерландська газета Gazet van Antwerpen (GVA). Зазначається, що інцидент стався у місті Вагенінген 5 травня під час церемонії, присвяченої 80-річчю визволення країни від нацистської окупації.

Димова шашка полетіла під ноги Туска як раз перед тим, як лідери мали запалити символічне Вогнище визволення — головний ритуал щорічного святкування. Після вибуху шашки сцену окутав рожевий дим, і охорона швидко вивела лідерів.

У мережі вже опублікували відео інциденту, камера навіть зняла момент, як охоронець голими руками уносить шашку зі сцени, а церемонія продовжується. За словами журналістів, цей напад могли організувати пропалестинські активісти. Адже за кілька хвилин до цього лунали гасла про підтримку Палестини, а деякі люди тримали в руках палестинські хустки й червоні картки. Це були символи "вигнання" нідерландського прем’єра.

Після кількох хвилин відсутності обидва прем'єри повернулись на сцену у супроводі охорони і запалили вогонь, а захід продовжився музикою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Туск не приїде до України на 9 травня, як і деякі європейські колеги.