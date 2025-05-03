Лікарі рекомендували політику відпочити

Президент Сербії Олександр Вучич був змушений скасувати візит до США через різке погіршення стану. Очікувати, що він повернеться до своєї роботи найближчими днями не варто.

Про це розповів його кардіолог Драган Дінчич, чиї слова наводить сербське видання Vreme. За його словами, зараз Вучич перебуває у шпиталі Військово-медичної академії у Белграді.

"Американські лікарі провели всі необхідні тести, і президент, попри їхні рекомендації, вирішив відбути додому", — сказав Дінчич агентству AFP.

Лікар зазначив, що стан сербського президента "стабільний і задовільний" і незабаром він залишить госпіталь, проте "малоймовірно, що він повернеться до звичайної діяльності у найближчі кілька днів". Дінчич додав, що під час візиту до США Вучич відчув сильний біль у грудях і у нього підскочив тиск.

Тим часом глава Мінфіну Сініша Малі сказав, що лікарі рекомендували Вучичу спокій. Він додав, що за поліпшення стану президент, як і обіцяв, приїде до Москви на 9 Травня.

Як відомо, Сербія є давнім другом Росії на європейському континенті, хоча останнім часом вона намагається зближуватись з Євросоюзом та стати його частиною. При цьому її оборонні підприємства постачали снаряди до Європи, а потім вони "несподівано" опинялися в Україні.

Однак Вучич прийняв запрошення Володимира Путіна відвідати парад до 9 травня в Москві, що було з прохолодою сприйнято в ЄС. При цьому представники Єврокомісії навіть натякнули, що такий візит може вплинути на перспективи приєднання до європейської родини. Тому його раптове погіршення стану виглядає дуже дивним "збігом обставин".