На Туска напали прямо на сцене? Все подробности инцидента в Нидерландах (видео)

Нападающими могут быть пропалестинские активисты

В Нидерландах во время торжественной церемонии неизвестные бросили дымовую шашку в сторону премьера Нидерландов Дика Схофа и его польского коллеги Дональда Туска. После инцидента политики покинули сцену на несколько минут.

Об этом сообщает нидерландская газета Gazet van Antwerpen (GVA). Инцидент произошел в городе Вагенинген 5 мая во время церемонии, посвященной 80-летию освобождения страны от нацистской оккупации.

Дымовая шашка полетела под ноги Туска как раз перед тем, как лидеры должны были зажечь символический Огонь освобождения — главный ритуал ежегодного празднования. После взрыва шашки сцену окутал розовый дым и охрана быстро вывела лидеров.

В сети уже опубликовали видео инцидента, камера даже сняла момент, как охранник голыми руками уносит шашку со сцены, а церемония продолжается. По словам журналистов, это нападение могли организовать пропалестинские активисты. Ведь за несколько минут до этого звучали лозунги о поддержке Палестины, а некоторые люди держали в руках палестинские платки и красные карточки. Это были символы "изгнания" нидерландского премьера.

После нескольких минут отсутствия оба премьера вернулись на сцену в сопровождении охраны и зажгли огонь, а мероприятие продолжилось музыкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Туск не приедет в Украину на 9 мая, как и некоторые европейские коллеги.