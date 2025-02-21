Російська делегація поки що не змогла переконати Трампа зрадити союзників, але західні уряди нервують через непослідовність Білого дому

Під час так званих "переговорів" між росіянами та американцями в Ер-Ріяді російська делегація висунула США вимогу вивести сили НАТО зі східного флангу Альянсу. Це означало б виведення військових з країн Балтії, а також з більшості країн колишнього Варшавського пакту – і ця новина закономірно викликала занепокоєння у європейських столицях.

Про це пише Financial Times із посиланням на заяву, яку зробив керівник апарату президента Румунії та радник з питань оборони та національної безпеки Крістіан Діаконеску. За його словами, поки що у президента США Дональда Трампа відхилили вимогу Москви, проте Бухарест побоюється, що з огляду на непослідовну та приязну до Путіна політику нинішнього Білого дому, Вашингтон все ж погодиться на вивід військ, залишивши союзників беззахисними.

"Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися з години на годину або з дня на день", – сказав румунський чиновник, натякаючи на поступки Трампа Путіну в Ер-Ріяді, та на дезінформаційну атаку, яку адміністрація Трампа влаштувала на Україну та президента Володимира Зеленського.

Російська делегація поки що не змогла переконати Трампа зрадити союзників. Окрім того, британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня у Вашингтоні будуть переконувати Трампа не йти на вимогу Кремля. Втім, дії адміністрації Трампа і без цього сильно нервують уряди східних країн НАТО, а один з високопосадових регіональних чиновників зізнався виданню, що вони не впевнені, чи доходить до "адресата" те, що йому намагаються пояснити.

"Ми детально поінформували Вашингтон на різних рівнях, не впевнений, що до Трампа доходить. Тому ризик і занепокоєння залишаються, що Росія обманом змусить Вашингтон до чогось через тиск на Україну", – резюмував він.

Зазначимо, західні ЗМІ пишуть, що Трамп, судячи з усього, обрав сторону російського режиму, як здається у Європі дуже багатьом, і насамперед Україні. Останній тиждень втілив у реальність кошмари українського народу та європейських союзників США, оскільки Трамп руйнує трансатлантичні відносини, які формували європейську безпеку з 1945 року.

Як повідомлялося раніше, після "переговорів" делегацій США та Росії у Саудівській Аравії зробив низку заяв про Україну, які нагадують наративи російської пропаганди. Пізніше у своїй соцмережі Truth він назвав Зеленського "диктатором" і припустив, що Україна втратить територію.