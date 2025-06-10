П’яти років на підготовку немає: Подоляк розповів, коли Росія нападе на Європу

Росія воюватиме проти Європи, не дотримуючись правил

Європа не має п’яти років на підготовку до війни з Росією, оскільки вона вже по суті почалася. Гаряча фаза поки що йде лише на території України, проте інші європейські країни вже стикаються з російськими операціями.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у ефірі єдиного марафону новин. За його словами, Москва вже готує можливості для атаки північної частини Європи та зазначив, що провокації вже йдуть проти Фінляндії та Естонії.

"Для Росії пріоритетним є контроль над Балтійською акваторією, вони вже відкрито про це говорять. Над островом Готланд (Швеція, — ред.) для того, щоб контролювати північну та центральну Європу шляхом встановлення там відповідного інструментарію. Для неї важливим є сухопутний коридор до Калінінградської області, а Калінінградську область перетворити на форпост", — сказав він.

За словами Подоляка, Росія вже веде війну проти Європи у трьох форматах: через кібератаки, через пропагандистські кампанії у соцмережах та диверсії.

Чиновник наголошує, що коли справа дійде до збройної агресії, то Москва пустить у хід ветеранську армію з реальним бойовим досвідом та гарним розумінням того, що таке сучасна війна. Крім того, росіяни вестимуть війну без правил, що вони вже показали в Україні.

"Росія вже привчила світ до того, що правил не існує. Міжнародного військового права, гуманітарного права не існує", — сказав Подоляк і додав, що Європа такого типу війни не чекатиме.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Естонії Ханно Певкур нещодавно заявляв, що у разі завершення війни в Україні сотні тисяч російських солдатів будуть готові до нападу на європейські країни.