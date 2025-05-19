Все по старій схемі? На яку країну Європи Росія нападе у разі перемир’я з Україною

Йдеться про країни НАТО

Закінчення війни в Україні може стати початком нападу Росії на інші країни Європи, але не одразу. Однак повноцінний і тривалий мир Кремля з Європою та Україною одночасно виглядає примарно.

Про це пише BILD. Зазначається, що очільник Росії Володимир Путін стане ще більш небезпечнішим, коли його увага відвернеться від Києва.

"У разі закінчення бойових дій в Україні загроза для нас зросте", — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у бесіді з BILD.

На думку міністра, понад 800 тисяч солдат Росії після завершення війни в Україні не поїдуть додому. Вони отримають нові накази, які Кремль в черговий раз назве навчаннями. Певкур певен, що російську армію перекидатимуть не тільки до кордонів Фінляндії та Норвегії, а й до балтійських країн і до Білорусі.

Як вважають спецслужби, Росія вже розробила такі плани та відповідну інфраструктуру. Однак їх реалізацію наразі зупиняє війна в Україні.

На думку джерела, коли Росія буде впевнена у надійності перемир'я з Україною, вона почне навчання "Захід-2025", які включатимуть відправку значної частини армії до Білорусі. Схожу схему Кремль вже використовував у 2021 році, коли розміщував своїх військових поблизу українських кордонів. Однак цього разу цілями будуть — Литва чи Польща, які є членами НАТО.

Литва і Польща на карті

"Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але треба чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишиться лише маневрами, оскільки ключові сили будуть зайняті в іншому місці. Якщо ж вона закінчиться за умов Росії, "Захід" може стати початком нової війни проти нас", — каже джерело виданню.

Приблизно цю ж думку підтверджує і інший співрозмовник BILD, наголошуючи, що Росія завжди сприймає слабкість як можливість завоювати території.

"Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу мету", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще країни може атакувати Путін у разі завершення війни в Україні.