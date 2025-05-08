Фіцо прорвався до Москви: коли його літак приземлиться

Початковий маршрут був змінений після обмежень від країн Балтії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирушив до Москви з офіційним візитом. Це відбулося попри обмеження з боку країн Балтії — вони не дозволили політику пролітати над своїми територіями.

Про це повідомляє "Denník N" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Словаччини. В установі підтвердили, що Фіцо дійсно вилетів до Росії. Очікується, що прем'єр разом із іншими урядовцями прибуде близько 21:26 за московським часом.

У ході свого візиту до Кремля словацький політик запланував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, а також проведення двосторонніх переговорів з іншими світовими лідерами, серед яких — голова Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та генеральний секретар Комуністичної партії В'єтнаму То Лам.

За даними радарів, літак урядового спецпризначення прямував до Москви через території Угорщини та Румунії, а далі через Чорне море, Грузію і Дагестан до Російської Федерації. Початковий маршрут був змінений після того, як країни Балтії заборонили Фіцо пролітати над їхніми повітряними просторами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єр-міністр Словаччини раніше відмовився від запланованої поїздки до Москви. Він не взяв участі в урочистостях з нагоди Дня праці 1 травня та проігнорував традиційне встановлення травневого дерева у місті Вельки-Залужі. Водночас близькі до нього джерела запевнили, що "з ним усе гаразд".