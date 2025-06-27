Спрацювала "п'ята колона": Євросоюз провалив прийняття 18-го пакету санкцій проти Росії

Євросоюз обіцяв, що пакет буде ухвалено 18-го червня, але дещо пішло не так

Європейський Союз не зміг ухвалити новий, вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Перепоною стала позиція Словаччини, яка заблокувала санкційний пакет, через що було констатовано відсутність консенсусу.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк із посиланням на власні джерела. Він зазначив, що обговорення ситуації між послами країн-членів ЄС стартують якнайскоріше.

"Немає згоди серед лідерів Євросоюзу щодо останнього пакета санкцій проти Росії – 18-го. Словаки досі не дають зеленого світла. Обговорення, ймовірно, відновляться серед послів найближчими днями", – написав він.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела, єдине, до чого вдалося домовитися лідерам ЄС – продовжити на півроку вже чинні санкції проти Росії. На щастя, блокувати їхнє продовження Фіцо не насмілився.

"Лідери ЄС у четвер домовилися продовжити на ще шість місяців санкції, запроваджені проти Росії через війну Москви в Україні", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, трохи понад місяць тому, 20 травня, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна ЄС схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Пакет був спрямований проти тіньового флоту країни-агресорки, обмеження ввели проти понад 200 суден. Вперше за час запровадження санкцій проти РФ до списку потрапили судна, літаки, нерухомість і цифрові сервіси. Проте експерти вирішили, що новий пакет санкцій недостатній.

Наступний, 18-й пакет санкцій проти Кремля планувалося ухвалити 26 червня, що заздалегідь анонсував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Проте проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо почав погрожувати заблокувати санкції. Те ж саме почали заявляти ще одні путінські друзі – уряд Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорщині, до речі, вдалося заблокувати вступ України до ЄС.