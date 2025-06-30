У Польщі помер українець, не дочекавшись автобуса до Львова: подробиці трагічного інциденту

Чоловіку раптово стало зле

На Західному залізничному вокзалі у Варшаві помер українець. Чоловік раптово знепритомнів на стоянці біля автобусів, що прямували до Львова.

Трагічна подія сталася ввечері 29 червня близько 19:30. Про це повідомляє польське видання "Miejski Reporter".

Як з'ясувалося, що українець чекав на один з автобусів напрямку Львова.

На місце події оперативно прибули два медичні екіпажі та поліція. Медики негайно почали реанімаційні заходи, однак через кілька хвилин констатували смерть 61-річного чоловіка.

У Варшаві на вокзалі помер українець. Фото Miejski Reporter

У ЗМІ зазначили, що поліція проводить необхідні слідчі дії. Тіло загиблого було доставлене до судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.

Чоловік не дочекався рейсу на Львів. Фото Miejski Reporter

Нагадуємо, що у Польщі викрили шахрайську групу українців. Вони намагались привласнити собі 37,5 тисяч злотих (понад 416 тисяч гривень) через банківський переказ. Серед затриманих — неповнолітній.

Під час затримання в одного з них виявили газовий пістолет. Підозрілі дії помітили в банку. Співробітниця банку відстежила підозрілий переказ та зв’язалась із тим, хто його нібито зробив — власник рахунку переказ заперечив.

Раніше "Телеграф" писав, що п'яна українка у Польщі напала на поліцейських. Жінка сиділа посеред дороги, кричала і не реагувала на зауваження.