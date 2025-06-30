Польща депортувала "рекордсмена" з алкоголю: українець двічі порушив закон

Тепер чоловіку загрожує тюремний строк

У польському місті Рибник затримали 39-річного громадянина України, який їхав автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння. У його крові виявили майже 4 проміле, що перевищує допустимий показник у 30 разів.

Інцидент стався у четвер, 26 червня, на вулиці Хробрего. Про це повідомила поліція Сілезького воєводства Польщі.

Чоловік за кермом Opel рухався по зустрічній смузі в напрямку вулиці Костюшка. Його зупинили завдяки пильності свідка, який негайно викликав правоохоронців.

Після перевірки з'ясувалося, що українець уже мав чинну судову заборону на керування транспортними засобами. Попри це, він знову сів за кермо у стані сп’яніння. Ба більше, 19 червня його вже затримували в іншому польському місті — Червьонці-Лещинах — за аналогічне порушення: водіння в нетверезому стані, маючи ту ж саму заборону.

Зловмисник двічі порушив закон Польщі

Після повторного затримання чоловіка передали прикордонникам. Відповідно до рішення польської влади, його депортували до України. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі за скоєні правопорушення.

Чоловіка депортували в Україну

Раніше "Телеграф" писав, що п'яна українка у Польщі напала на поліцейських. Жінка сиділа посеред дороги, кричала і не реагувала на зауваження.