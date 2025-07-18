П’яний українець без прав влаштував ДТП у Польщі – а його подруга ще й кидалася на поліцейських (фото)

Затриманих взято під варту

У польському місті Константин-Єзерні сталася серйозна ДТП — водій на BMW врізався у фургон. Було встановлено, що він та його пасажирка — громадяни України.

Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік популярних глиняних кар’єрів у житловому масиві Сколимув. На виїзді з другорядної дороги BMW, яким керував 51-річний водій, заднім ходом врізався у фургон Volkswagen. Про це пише сайт Miejski Reporter.

На місце події прибули працівники поліції. Алкотест показав, що вміст алкоголю в повітрі, що видихається, у порушника становило 0,72 мг/л, що становить приблизно 1,5 проміле. Також співробітники дорожньої поліції повідомили, що чоловік не мав водійських прав.

Українець потрапив у ДТП у Константин-Єзерні. Фото: Miejski Reporter

Константин-Езерн на карті

Бригада швидкої допомоги оглянула постраждалих, госпіталізація нікому не знадобилася. Своєю чергою, пожежники оточили місце події, рух транспорту в районі вулиці Вежбновської було тимчасово перекрито.

Українець потрапив у ДТП у Константин-Єзерні.

Було встановлено, що у машині на пасажирському сидінні перебувала громадянка України. Зазначається, що жінка поводилася агресивно, тому співробітникам поліції довелося надіти на неї наручники. Потім водія та пасажирку доставили до відділення поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що вона не мала діючої посвідки на проживання в Польщі.

Українець потрапив у ДТП у Константин-Єзерні. Фото: Miejski Reporter

Затриманих взято під варту 51-річному водієві буде пред’явлено звинувачення в управлінні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, створенні загрози безпеці дорожнього руху та керуванні автомобілем без водійських прав. Щодо пасажирки авто ведеться розслідування щодо порушення міграційних правил.

Українець потрапив у ДТП у Константин-Єзерні. Фото: Miejski Reporter

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у передмісті Варшави сталася ДТП електросамокату та BMW. За кермом електротранспорту був молодий українець.