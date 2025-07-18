П’яний українець без прав влаштував ДТП у Польщі – а його подруга ще й кидалася на поліцейських (фото)
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Затриманих взято під варту
У польському місті Константин-Єзерні сталася серйозна ДТП — водій на BMW врізався у фургон. Було встановлено, що він та його пасажирка — громадяни України.
Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік популярних глиняних кар’єрів у житловому масиві Сколимув. На виїзді з другорядної дороги BMW, яким керував 51-річний водій, заднім ходом врізався у фургон Volkswagen. Про це пише сайт Miejski Reporter.
На місце події прибули працівники поліції. Алкотест показав, що вміст алкоголю в повітрі, що видихається, у порушника становило 0,72 мг/л, що становить приблизно 1,5 проміле. Також співробітники дорожньої поліції повідомили, що чоловік не мав водійських прав.
Бригада швидкої допомоги оглянула постраждалих, госпіталізація нікому не знадобилася. Своєю чергою, пожежники оточили місце події, рух транспорту в районі вулиці Вежбновської було тимчасово перекрито.
Було встановлено, що у машині на пасажирському сидінні перебувала громадянка України. Зазначається, що жінка поводилася агресивно, тому співробітникам поліції довелося надіти на неї наручники. Потім водія та пасажирку доставили до відділення поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що вона не мала діючої посвідки на проживання в Польщі.
Затриманих взято під варту 51-річному водієві буде пред’явлено звинувачення в управлінні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, створенні загрози безпеці дорожнього руху та керуванні автомобілем без водійських прав. Щодо пасажирки авто ведеться розслідування щодо порушення міграційних правил.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у передмісті Варшави сталася ДТП електросамокату та BMW. За кермом електротранспорту був молодий українець.