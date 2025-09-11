Заздрять успіху та "багатству" біженців? Чому у Польщі гірше ставляться до українців

Крок назад і два вперед – так змінюється ставлення поляків до наших біженців

Останнім часом ставлення поляків до українських біженців погіршилося, однак після цього маятник може гойднутися назад – у бік симпатій. Особливо на тлі новин про посилення російських ударів по Україні та нальоту на Польщу десятків російських дронів.

Про це "Телеграфу" розповів редактор і журналіст одного з найдавніших польських часописів Polityka Павел Решка. Він пояснив, чи зміниться після останніх новин міжнаціональний "клімат"?

Більше про це читайте у публікації: "Чи ми досі у стані миру з РФ?": відомий польський журналіст про російські дрони над Польщею".

— Дійсно [ставлення] погіршилося, адже коли українці тікали до Польщі на початку вторгнення, багато поляків сприймали їх бідними та нещасними. Згодом вони зрозуміли, що не всі українці бідні — є багато заможних людей. Вони мають дорогі автомобілі, успішне життя, займаються бізнесом та інвестують у нерухомість, — каже медійник.

За його словами, багатьох поляків здивувало, що галузь краси, сільське господарство та оборонна промисловість в Україні на дуже високому рівні.

— Ставлення поляків до українців розвивається ніби по синусоїді, але постійно йде вгору — тобто крок назад і два вперед. І мені здається, що якщо ця логіка збережеться, то симпатія до українців знову зросте, — припустив журналіст.

На його думку, ця симпатія пояснюється і співчуттям до сусіда, на якого напала Росія, і певною настороженістю чи навіть страхом перед Росією.

— Ми починаємо розуміти й відчувати те, що відчувають українці. Тому я думаю, що симпатія до них буде зростати — і це добре. Бо, можливо, все стане на свої місця: люди знову зрозуміють, що українці боронять не лише себе, а й усю Європу.

І наскільки важливо допомагати Україні, — настільки важливо, щоб вона не програла цю війну, а, можливо, й перемогла. Це в наших власних інтересах. Ми повинні дбати про те, щоб Україна якнайшвидше стала частиною НАТО і приєдналася до цього оборонного союзу з такою сильною та добре підготовленою армією, — підсумував Павел Решка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кажуть польські журналісти про наліт дронів з РФ.