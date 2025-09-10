НАТО застосовує одну зі своїх статей через удар Росії по Польщі: що це означає

Російські дрони в Польщі змусили Альянс йти на екстрений крок

Після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками у ніч з 9 на 10 вересня глава польського уряду Дональд Туск оголосив про активацію статті 4 договору НАТО.

"Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня", — цитує заяву польського уряду The Guardian.

Четверта стаття альянсу дає можливість країнам-учасницям ініціювати обговорення загрозливих ситуацій з партнерами. Цим вона і відрізняється від п'ятої статті, яка стосується військової відповіді. У статті 5 йдеться про принцип колективної оборони, який означає, що напад на одного члена вважається нападом на всіх. Стаття 4 ж призначена для консультацій між союзниками, а стаття 5 запускає механізм збройного захисту.

За всю історію Північноатлантичного альянсу з 1949 року статтю 4 застосовували сім разів. Востаннє це було зроблено за запитом Польщі та групи союзників у 2022 році після початку вторгнення Росії в Україну.

Керівництво НАТО поки не розглядає проліт дронів Росії як цілеспрямовану атаку на Польщу, проте готове до діалогу з Варшавою щодо ситуації. Дональд Туск вважає, що зараз немає причин оголошувати стан війни.

Але немає сумнівів, що ця провокація є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні, сказав Дональд Туск.

