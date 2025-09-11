Завидуют успеху и "богатству" беженцев? Почему в Польше хуже относятся к украинцам

Шаг назад и два вперед – так меняется отношение поляков к нашим беженцам

В последнее время отношение поляков к украинским беженцам ухудшилось, однако после этого маятник может качнуться назад – в сторону симпатий. Особенно на фоне новостей об усилении российских ударов по Украине и налете на Польшу десятков российских дронов.

Об этом "Телеграфу" рассказал редактор и журналист одного из самых старых польских журналов Polityka Павел Решка. Он объяснил, изменится ли после последних новостей межнациональный "климат"?

— Действительно [отношение] ухудшилось, ведь когда украинцы бежали в Польшу в начале вторжения, многие поляки воспринимали их бедными и несчастными. Впоследствии они поняли, что не все украинцы бедные — много богатых людей. У них дорогие автомобили, успешная жизнь, занимаются бизнесом и инвестируют в недвижимость, — говорит медийщик.

По его словам, многие поляки удивились, что отрасль красоты, сельское хозяйство и оборонная промышленность в Украине на очень высоком уровне.

— Отношение поляков к украинцам развивается словно бы по синусоиде, но постоянно идет вверх — то есть, шаг назад и два вперед. И мне кажется, что если эта логика сохранится, то симпатия к украинцам снова возрастут, — предположил журналист.

По его мнению, эта симпатия объясняется и состраданием к соседу, на которого напала Россия, и определенной настороженностью или даже страхом перед Россией.

— Мы начинаем понимать и чувствовать, что чувствуют украинцы. Поэтому я думаю, что симпатия к ним будет расти, и это хорошо. Потому что, возможно, все станет на свои места: люди снова поймут, что украинцы защищают не только себя, но всю Европу.

И насколько важно помогать Украине, — настолько важно, чтобы она не проиграла эту войну, а, возможно, и победила. Это в наших собственных интересах. Мы должны заботиться о том, чтобы Украина как можно быстрее стала частью НАТО и присоединилась к этому оборонному союзу со столь сильной и хорошо подготовленной армией, — подытожил Павел Решка.

