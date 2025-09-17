Российские дроны убедительней заверений НАТО? Поляки спешат скупить недвижимость в Испании

Российская атака все же напугала часть поляков

Хотя в НАТО попытались заверить, что вторжение российских дронов в Польшу было успешно отбито и жителям страны больше ничто не угрожает, но далеко не все разделяют такое мнение. Например, агенты по недвижимости в Испании говорят, что стали получать в три раза больше звонков от поляков.

Об этом говорится в материале Wyborcza. Агент по недвижимости Славомир Ставарчик, который долгое время работает в Валенсии отметил, что некоторые люди давно хотели переехать и теперь получили мотивацию перейти от мечтаний к действиям, а некоторые прямо говорят, что хотят вывезти детей.

Безопасность становится всё важнее для поляков. Об этом сложно не думать. Мы находимся на восточной границе НАТО, а Испания находится в стороне. Даже Вторая мировая война остановилась у Пиренеев. Славомир Ставарчик

Он добавил, что цены тоже несколько выровнялись и теперь за миллион злотых (11,5 млн гривен) можно купить квартиру в Кракове или найти что-то приличное в Испании.

То же говорит и владелец агентства недвижимости GoESTE Михал Сподимек. По его словам, после российского налета к нему массово начали поступать звонки, а люди просто говорили сколько у них есть денег и просили поискать что-то подходящее.

"Если война подойдёт к нашим границам, у мужчин не будет много времени. Женщина может уехать даже через неделю после начала войны; мужчины, желающие покинуть страну в такой ситуации, должны уехать за день до закрытия границ" Михаил Сподимек

Впрочем, он не разделяет стремления поляков уехать в Испанию, вместо этого рекомендует обратить внимание на более дешевые Болгарию или северную часть Кипра

Как сообщалось ранее, российские беспилотники в ходе массированной ракетно-дроновой атаки на Украину 10 сентября залетели на территорию Польши, из-за чего сбивать их пришлось авиации НАТО.

Произошло это как раз в период, когда Москва и Минск проводят совместные учения "Запад-2025", в которых отрабатывается вторжение в Польшу. В ответ на это Польша уже закрыла границу с Беларусью, на что в России возмутились.