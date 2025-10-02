У Польщі українець відкусив шматок авто поліцейської машини і поплатився за це

П'яні витівки українця дуже здивували польських правоохоронців, які вперше зіткнулися з подібною поведінкою

У неділю ввечері, 28 вересня, поліція міста Сохачев Мазовецького воєводства у Польщі отримала виклик з приводу нетверезого та агресивного громадянина України. Чоловік погрожував двом своїм співвітчизникам.

Що треба знати:

У місті Сохачев затримали українця, який погрожував співвітчизникам

Чоловік відкусив фрагмент ущільнювача дверей і подряпав лакофарбове покриття поліцейського авто

Правопорушника депортували з Польщі

Після того, як хлопця привели до поліцейської машини, він ніяк не міг заспокоїтися та завдав правоохоронцям досить незвичних матеріальних збитків, повідомляє видання Miejski Reporter. Чоловік, як зазначається, виплеснув свій гнів на двері службового автомобіля, відкусивши зубами фрагмент ушільнювача та пошкрябавши лакофарбове покриття машини.

Працівники поліції наголошують, що їхні службові автомобілі, які експлуатуються під час різних ситуацій, "бачили багато" під час транспортування зловмисників, але з укусами вони зіткнулися вперше.

Громадянина України помістили під варту та висунули звинувачення в погрозах та пошкодженні майна.

Через те що іноземець уже раніше вступав у конфлікт із законом у Польщі, у вівторок, 30 вересня, 28-річного українця передали українській прикордонній службі.

