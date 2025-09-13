У Польщі з української церкви зрізали хрест: реакція не змусила чекати

У церкві було пошкоджено дах

У Польщі із церкви УГКЦ невідомі вкрали хрест. Українське посольство вже направило до МЗС Польщі ноту протесту, а також звернулося до місцевих правоохоронців.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Польщі Василь Боднар у Facebook. За його словами, крім зрізаного хреста в церкві було пошкоджено дах.

Закликаю польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов Василь Боднар

Він уточнив, що йдеться про церкву Успіння Пресвятої Богородиці у Легниці, а атака відбулася напередодні великого християнського свята Воздвиження Чесного Хреста, яке зазвичай відзначається 14 вересня.

Пошкоджена церква в Легниці

Оскільки Польща вважається дуже релігійною країною, то не дивно, що місцеві жителі вже відреагували у коментарях. Вони наголосили, що це схоже на провокацію.

Реакція поляків

Як повідомлялося раніше, у Польщі все частіше чути антиукраїнські наративи. Наприклад, після російської дронової атаки 10 вересня, коли близько 20 БПЛА вторглися до польського повітряного простору, було проведено опитування. Воно показало, що 38% жителів країни покладають відповідальність за інцидент на Україну, а ще 15% на свій уряд, Росію винною вважали лише 34% поляків.