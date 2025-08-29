Українця затримали та хочуть вигнати з Польщі через відео в TikTok

Депутат Даріуш Матецький висловив сподівання, що тому заборонять в'їзд до країн Шенгенської зони

Поліція у Польщі затримала 29-річного громадянина України у варшавському районі Прага Південне. Чоловік нібито "публікував у соціальних мережах погрози підпалити будинки.

Про це пишуть журналісти Miejski reporter. На відео 29-річний показує пожежу в багатоквартирному будинку та стверджує, що "у відповідь на це (скасування програми "800+") "наші люди" підпалили будинок, додаючи, що поляки лише зараз дізнаються, на що здатні українці".

"Президент підписав указ, що 800+ не буде, тепер подивіться, що наші люди роблять (показує на кадри з пожежею). Отак підпалили хату. Будете мати тепер, подивимось, які ви мудрі. Ви не знаєте на що українці здатні. Вертайте 800+, бо будуть хати горіти", — каже чоловік на відео

Від отримання поліцією інформації про провокаційні відео до затримання пройшло кілька годин. Українця доставили до Варшавського управління поліції, де було призначено на допит. Чоловіку висунуть обвинувачення за статтею 255 Кримінального кодексу, яка стосується публічного підбурювання до скоєння злочину.

Там пишуть, що матеріали, які чоловік опублікував в Інтернеті, наразі аналізуються. Поліція з'ясовує, чи могли його дії становити загрозу громадській безпеці.

Столичні поліцейські також звернулися до Надвіслянського прикордонного загону щодо видачі рішення про депортацію.

Справу українця, який погрожував у соціальних мережах спалити польські будинки, оприлюднив в інтернеті депутат від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький. Після арешту 29-річного чоловіка політик висловив сподівання, що тому заборонять в'їзд до країн Шенгенської зони та відправлять на передову.

"Він, безумовно, має сили, щоб боротися з російським загарбником", — заявив депутат.

Зміни в програмі 800+ — що відомо

Президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявив про підготовку змін до програми "800+". Виплати в її рамках отримують сім’ї з дітьми, зокрема й українські біженці.

25 серпня Навроцький наклав вето на закон про соціальну допомогу для безробітних українців. Це рішення може позбавити їх права на отримання популярної виплати та безкоштовного медичного обслуговування.

З 1 червня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила програми "800+" для українців. Відтепер для отримання допомоги дитина повинна відвідувати польську школу або дитячий садок. Виняток зроблено лише для тих, хто навчається вдома.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді назвали дві проблеми українців за кордоном.