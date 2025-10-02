В Польше украинец откусил кусок авто полицейской машины и поплатился за это

Пьяные выходки украинца очень удивили польских правоохранителей, впервые столкнувшихся с подобным поведением

В воскресенье вечером, 28 сентября, полиция города Сохачев Мазовецкого воеводства в Польше получила вызов по поводу нетрезвого и агрессивного гражданина Украины. Мужчина угрожал двум своим соотечественникам.

Что нужно знать:

В городе Сохачев задержали украинца, угрожавшего соотечественникам

Мужчина откусил уплотнительный фрагмент двери и поцарапал лакокрасочное покрытие полицейского авто

Правонарушителя депортировали из Польши

После того, как парня привели к полицейской машине, он никак не мог успокоиться и нанес правоохранителям достаточно необычный материальный ущерб, сообщает издание Miejski Reporter. Мужчина, как отмечается, выплеснул свой гнев на дверь служебного автомобиля, откусив зубами фрагмент уплотнителя и поцарапав лакокрасочное покрытие машины.

Сотрудники полиции подчеркивают, что их служебные автомобили, эксплуатируемые во время разных ситуаций, "видели много" при транспортировке злоумышленников, но с укусами они столкнулись впервые.

Гражданин Украины был заключен под стражу, ему предъявлены обвинения в угрозах и повреждении имущества.

Из-за того, что иностранец уже ранее вступал в конфликт с законом в Польше, во вторник, 30 сентября, 28-летнего украинца передали украинской пограничной службе.

