"Это позор": что об Украине рассказывала Мендель и ее друзья в Страсбурге и как отреагировали в Европарламенте

Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвиняла его в продолжении войны.

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Страсбург. Депутаты Европейского парламента, их советники и помощники съехались на очередное пленарное заседание, где в повестке дня заметно стоит российская угроза, в частности – дезинформация и пропаганда, проникающая в страны континента.

Пока парламентарии рассматривают отчет о враждебных информационных действиях, ультраправая группа "Европа суверенных наций", а точнее – ее немецкая ячейка, представленная партией "Альтернатива для Германии" – планирует мероприятие с участием Юлии Мендель. Бывшей пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, против которой всего несколько дней назад были введены санкции как раз за распространение российской пропаганды.

Как пояснил в разговоре с "Телеграфом" один из евродепутатов, запретить политической группе проведение какого-либо события фактически невозможно: Европарламент остается прежде всего местом демократии, где царит свобода слова и выражения мнений. Не под запись по меньшей мере три собеседника откровенно окрестили сам факт проведения этого мероприятия "позором".

16 сентября Юлия Мендель заявила, что ей запретили вход в здание парламента, мол, из-за введенных против нее ограничений. В конце концов она выступила на мероприятии от AfD, но онлайн-спич прошел без синхронного перевода на другие языки — привилегии, которая является стандартной для любых событий в стенах институции. О чем говорила бывшая пресс-секретарь президента, рассказывает эксклюзивно наше издание.

Перед тем, как Мендель дали слово, свое видение "мира для Украины и России" изложили представители "Альтернативы для Германии" – в частности солидер политической силы, депутат немецкого Бундестага Тино Хрупалла.

Тино Хрупалла (посредине). Фото "Телеграф"

Основной тезис, который продвигал политик – что от войны страдают прежде всего "простые люди" как в Украине, так и в России.

"Вот уже почти пять лет два европейских народа на нашем небольшом континенте взаимно уничтожают друг друга. Здесь речь не идет о вопросе вины, ведь всем нам понятно, что Россия напала на Украину.

Но также всем должно быть понятно, что эта война имеет предысторию, ведущую не только в Москву, но и в Соединенные Штаты и Брюссель", — сказал Хрупалла. Фактически эти слова — попытка размыть границы ответственности и исказить восприятие РФ как агрессора.

Немецкий парламентарий заявил, что и россияне, и украинцы — "европейские братья", а продолжающаяся война — якобы братоубийственная — и "приносит пользу только оборонной промышленности и инвесторам, прежде всего американским".

Умело манипулируя цифрами, Хрупалла стал рассказывать, как война вредит простым немцам, потому что федеральное правительство продолжает предоставлять деньги Киеву. Мол, именно финансирование подпитывает продолжение боевых действий. И ни слова о том, что именно Владимир Путин отказывается остановить кровопролитие.

"В Германии не хватает средств для нуждающихся — пенсионеров, больных и сферы ухода. Не хватает средств на ремонт нашей инфраструктуры. Их не хватает школам и университетам.

Их не хватает для представителей рабочих профессий и предприятий, из которых государство высасывает все соки, чтобы направить деньги на эту войну.

Еще больший вред нам наносят санкции ЕС против России, которые оказали незначительное реальное влияние на нее. Они разрушают нашу промышленность, уничтожают нашу торговлю и наносят ущерб нашему рынку труда", – рассказывал депутат. Напомним, что снятие или по крайней мере смягчение санкций – одно из требований, продвигаемых Кремлем.

По мнению ультраправого политика, война и санкции выгодны Соединенным Штатам, "которые могут продавать [Европе] свой дорогостоящий сжиженный газ и нефть". Война якобы также выгодна Китаю, "который может привязать к себе Россию и перебрать европейский рынок".

Юлию Мендель Хрупалло представил как "украинскую патриотку", которая "говорит от имени семей, страдающих в войне".

"Мы в Германии выступаем против продолжения этой войны путем поставок оружия и санкций… Мы должны вернуться к политике, основанной на сближении и диалоге. К политике, которая предполагает переговоры на равных. Вместо того чтобы демонизировать друг друга как абсолютное зло. Вместо того чтобы углублять старые обиды, истреблять друг друга и любой ценой доказывать собственную правоту", — заявил он.

И наконец выдал, что "уважает украинский, российский и собственный народы" – и ни один из них не заслуживает того, чтобы "жертвовать еще годами безысходности ради интересов узкого круга лиц", снова намекая на вину кого угодно, но не Москвы.

Далее слово взял депутат Европейского парламента Ханс Нойхофф, по приглашению которого Мендель и приехала в Страсбург. Примечательно, что в 2025 году он ездил в Россию на симпозиум "БРИКС — Европа". Через несколько месяцев Нойхофф планировал ехать в Украину в составе делегации оборонного комитета Европарламента, однако украинская сторона отменила визит именно из-за присутствия представителя AfD.

Ханс Нойхофф. Фото Hungarian Conservative

"Все больше голосов, в том числе и в самой Украине, выступают за то, чтобы достичь мира путем переговоров, а не посредством абсолютной непримиримости по всем вопросам, которые могли бы сделать такие переговоры возможными, в том числе по вопросам военной поддержки и военного решения, направленного на то, чтобы поставить Россию на колени и сломить ее волю. Наиболее заметным голосом, прозвучавшим в этом контексте, является голос Юлии Мендель", — заявил Нойхофф.

Он пошутил, что лучшим решением Зеленского за все время президентства было назначение Мендель пресс-секретарем.

"Я пришла сюда с единственной целью – выступить в защиту народа Украины. За свой народ. Я собираюсь рассказать вам правду, которую тщательно скрывают от мира. Я – дочь Украины, и сегодня я – ее голос.

Я отличаюсь от многих голосов, которые вы уже услышали, потому что не получаю из этой войны никакой выгоды. Я не строю на ней карьеру. Я не получаю ни грантов, ни каких-либо преимуществ благодаря ей. Как и большинство украинцев, как и большинство европейцев, американцев и россиян, я только теряю из-за этой жестокости", – заявила сама Юлия Мендель.

Главный тезис, который продвигала спикер: мол, война должна закончиться сейчас, иначе – изменения, которые никогда нельзя будет исправить. То есть, Украина должна как можно быстрее идти на требования, которые выдвигает Россия. Мендель забыла упомянуть, что в Кремле хотят фактической капитуляции украинского государства, а также сценария, при котором Украина останется не только ослабленной, но и незащищенной перед грядущими угрозами.

"Украина и Европа снова и снова продолжают выбирать плохую войну вместо плохого мира, эскалацию вместо дипломатии", – заявила она.

Да, она рассказала несколько личных историй – в частности, о 3-летней дочери, которая "никогда не знала жизни без войны" и после очередного российского удара испугалась, что ракета попадет в ее садик. Также о родителях, которые продолжают работать врачами Херсонской области. Также – о многих украинских детях, не имеющих доступа к должному образованию.

Казалось, Мендель действительно излагает сложную картину повседневной жизни в Украине и озвучивает много болезненных точек, в частности, рост уровня бедности в государстве, демографический кризис, экономические проблемы, коррупционные скандалы, конфликты граждан с ТЦК и так далее. Однако очень плавно и манипулятивно все сводилось к мнению – если не закончить войну сейчас (то есть не пойти на российские условия) – Украина потеряет человеческий капитал и вообще – все.

Фото "Телеграф"

Наконец Мендель перешла к критике бывшего шефа и сообщила, что Владимир Зеленский якобы отклонил все возможные мирные договоренности. Вспомнила о Стамбульских договоренностях (о том, что происходило на переговорах, "Телеграфу" недавно рассказывал экспредседатель МИД Алексей Резников), формуле мира, плане победы, и в конце концов — Коалиции желающих.

Опять же, из ее уст не прозвучало, что именно Россия упорно отказывается от каких-либо шагов к миру или хотя бы прекращения огня, несмотря на систематические предложения с украинской стороны.

В конце концов, бывшая пресс-секретарь свела все к мысли: хоть Путин и начал войну, именно Зеленский не хочет ее заканчивать. А потом дошла до обвинений и в сторону партнеров Украины. По ее словам, каждого, кто пытался говорить с Путиным, "преследовали и клеймили как пророссийского" — от премьера Венгрии Виктора Орбана до президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Россия начала эту войну. Но именно лоббисты войны поддерживают ее продолжение — те, кто на ней зарабатывает", — заявила спикер.

В конце концов, Юлия Мендель заявила: хотя возможности для "немедленной дружбы" с Россией нет, убийства должны прекратиться.

"Россию можно сдерживать и не допустить повторения такой агрессии — не посредством войны, а посредством разума, дипломатии и человечности".

Естественно, никакого упоминания о необходимости военных гарантий безопасности, которые должны остановить РФ от повторения агрессии. Лишь призрачные заявления о человечности по отношению к агрессору.

Мендель начала описывать бывшего босса как "хаотического и полностью сосредоточенного на себе". И даже анонсировала выпуск книги, в которой хочет рассказать, каков Зеленский, "когда камеры выключаются". Иронически (мягко говоря), что все это прозвучало от автора книги о Зеленском "Каждый из нас — президент".

Модератором дискуссии выступал евродепутат Нойхофф. Право задать вопрос он предоставил приглашенным гостям из первых рядов: своим однопартийцам, представителям других ультраправых сил и остальным единомышленникам, которые полностью разделяли их повестку дня.

Юлия Мендель, конечно же, выступила с лестью в адрес ультраправых сил, которые набирают популярность в Европе. Будто бы только они могут восстановить дипломатию. В конце концов, только правые могут организовать диалог между желающими мира украинцами и Россией.

"Поэтому я надеюсь, что правые силы, которые призывают к миру на континенте и понимают, что европейским странам прежде всего нужен мир ради стабильности, экономического восстановления и укрепления, станут теми, кто восстановит дипломатию, которая, откровенно говоря, мертва, и кто поможет Америке, например, с гарантиями безопасности. Я сейчас не говорю о вводе войск. Давайте говорить об экономических гарантиях", — сказала она.

Подобные заявления и риторика под прикрытием "мирных инициатив" представляют собой опасную попытку сформировать альтернативную повестку дня в центре европейской политики. Маскируясь под "голос народа" и отстаивание "здравого смысла", ультраправые силы вместе с привлеченными спикерами типа Мендель фактически продвигают нарративы, выгодные Кремлю.

Вместо реального поиска справедливости и безопасности происходит подмена понятий: агрессора выводят из-под ответственности, а европейскую поддержку оказывают как нечто мешающее миру. В результате под видом поиска диалога на международной арене легитимируются пророссийские тезисы.

Лично мне, как человеку, родом из Покровска Донецкой области, который из-за Владимира Путина и России потерял родных, друзей и собственный дом, было невероятно тяжело наблюдать за происходящим в Страсбурге. Когда человеческую боль, невыразимые потери и сломанные судьбы цинично искажают в пользу Москвы, это перестает быть политической дискуссией или поиском альтернативных мнений. Это прямое неуважение — к памяти тех, чьи жизни унесла война, к каждому, кто потерял все, и к тем, кто в эти минуты продолжает борьбу за свободное будущее Украины.

Агрессор стремится уничтожить нас не только ракетами и дронами, но и ложью в международных институциях. И позволять подменять понятия, отдавая право говорить от нашего имени тем, кто подыгрывает врагу. Именно поэтому важно называть вещи своими именами и не давать кремлевской пропаганде ни единого шанса маскироваться под борьбу за мир.