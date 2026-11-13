Легендарні цукерки до новорічних свят: знижки на "Київ Вечірній" в Roshen сягають 200 грн

Дві коробки різної ваги продають дешевше, замовлення доступне онлайн

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У фірмовій мережі Roshen цукерки "Київ Вечірній" з добірними горіхами продають зі знижками 40% і 47%. Для тих, хто готує солодкі подарунки до новорічних свят, є коробки на 352 г та 176 г. Акційні ціни діють до 23 листопада 2026 року.

Мережа фірмових магазинів Roshen пропонує ці солодощі в акційному каталозі. Обидві коробки позначені як наявні та мають темно-синє оформлення з новорічною ялинкою.

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Скільки коштує "Київ Вечірній" зі знижкою

Коробка вагою 352 г коштує 299,37 грн замість 498,95 грн. Знижка на неї становить 40%, а економія на одній упаковці – 199,58 грн. У каталозі цей варіант також має позначку "ТОП".

На меншу коробку, вагою 176 г, діє знижка 47%. Її ціна знизилася з 349,65 грн до 185,31 грн – це на 164,34 грн дешевше від початкової вартості. Саме цей формат має більшу відсоткову знижку та нижчу ціну за упаковку.

Якщо порівнювати однакову кількість цукерок, вигіднішою виходить велика коробка. Дві маленькі упаковки разом важать ті самі 352 г, але коштують 370,62 грн. Отже, одна велика коробка обійдеться на 71,25 грн дешевше, ніж дві малі.

Більша коробка вигідніша за ціною цукерок, менша – за вартістю одного подарунка

Як замовити солодкий подарунок до свят

Цукерки можна придбати онлайн із доставкою або безкоштовним самовивозом із фірмового магазину. Як повідомляє Roshen, мережа пропонує доставку кур’єром до дверей і Новою поштою по Україні. Доступні способи отримання залежать від міста та обраної продукції.

Для новорічного подарунка солодощі можна замовити безпосередньо отримувачу. Під час оформлення потрібно вказати його адресу й контакти, а до покупки можна додати подарункову листівку з власним текстом привітання.

"Під час оформлення замовлення залиште власне привітання, і ми підпишемо ним листівку для вас", – пояснює мережа фірмових магазинів Roshen.

Оплатити покупку на сайті можна банківськими картками Visa або Mastercard, а також через Apple Pay чи Google Pay. Для юридичних осіб доступна безготівкова оплата за рахунком – такий спосіб передбачений і для замовлень солодощів на подарунки.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", запасайтеся на Новий рік: у Roshen мегацінопад на популярні цукерки - экономія 300 грн.