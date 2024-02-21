Путін подарував ікону повітряним силам РФ після втрати 7 літаків за тиждень: в мережі вже сміються
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Попередній раз цю ікону дарували Чорноморському флоту РФ
Президент Росії, диктатор Володимир Путін подарував командуванню Повітряно-космічних сил Росії копію ікони "Спас Нерукотворний" після того, як Росія лише за останній тиждень втратила сім своїх літаків. Люди оцінили "потужну зброю" — мережа X (Twitter), де було опубліковано шматочок відео з передачею подарунка, буквально, вибухнула реакціями.
Першим свою думку висловив власник акаунту "Проф. Преображенський". Він зауважив, що попередній раз цю ікону дарували Чорноморському флоту РФ.
"Про результат вам відомо", — написав власник профілю, вочевидь, натякаючи на те, як несолодко флоту РФ у Чорному морі завдяки роботі українських спецслужб.
Система захисту російських літаків із серії "аналоговнєт" викликала у користувачів мережі бурхливу реакцію.
- "А потім нехай не забудуть ту ікону по решті флотів повозити. Дуже треба";
- "Ну, сподіватимемося і цього разу вона не підведе!"
- "Спас працює у потрібному напрямку"
- "Там ще свята тріска була. Тріску з "Москви" дістали?"
- "Думаю, що Ікони на війну тягати небезпечно, ось і чорноморський флот це може підтвердити. Перевірено досвідченим шляхом"
- "Воу, а ікона працює як треба!"
Декого новина надихнула на віршування:
Обіймаючи небо міцними руками,
Льотчик набирає висоту.
Парашута нема, але ікону дали.
Як зіб'ють молись, сказали, на льоту.
- "— Just Economy! — ok, іконами, так іконами"
- "Так, що ж це, бракована ікона попалася, чи що?
- "Значить, гарна іконка, робоча! З коритами вийшло, дай Боже і з летючими баліями не підведе матінка!"
- "Ну, це ж смішно і страшно одночасно, що такі речі відбуваються по-справжньому"
- "Іноді мені спадає на думку, що Путін і є найголовніший іноагент і співробітник Держдепу!"
- "Він її їм дарує чи наводить просто подивитися?"
- "Путін передав чорну мітку Військово-космічним силам РФ"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, скільки унікальних літаків ДРЛВ залишилося у Росії. Їхня кількість почала зменшуватися у 2023 році.