Попередній раз цю ікону дарували Чорноморському флоту РФ

Президент Росії, диктатор Володимир Путін подарував командуванню Повітряно-космічних сил Росії копію ікони "Спас Нерукотворний" після того, як Росія лише за останній тиждень втратила сім своїх літаків. Люди оцінили "потужну зброю" — мережа X (Twitter), де було опубліковано шматочок відео з передачею подарунка, буквально, вибухнула реакціями.

Першим свою думку висловив власник акаунту "Проф. Преображенський". Він зауважив, що попередній раз цю ікону дарували Чорноморському флоту РФ.

"Про результат вам відомо", — написав власник профілю, вочевидь, натякаючи на те, як несолодко флоту РФ у Чорному морі завдяки роботі українських спецслужб.

Система захисту російських літаків із серії "аналоговнєт" викликала у користувачів мережі бурхливу реакцію.

"А потім нехай не забудуть ту ікону по решті флотів повозити. Дуже треба";

"Ну, сподіватимемося і цього разу вона не підведе!"

"Спас працює у потрібному напрямку"

"Там ще свята тріска була. Тріску з "Москви" дістали?"

"Думаю, що Ікони на війну тягати небезпечно, ось і чорноморський флот це може підтвердити. Перевірено досвідченим шляхом"

"Воу, а ікона працює як треба!"

Декого новина надихнула на віршування:

Обіймаючи небо міцними руками,

Льотчик набирає висоту.

Парашута нема, але ікону дали.

Як зіб'ють молись, сказали, на льоту.

"— Just Economy! — ok, іконами, так іконами"

"Так, що ж це, бракована ікона попалася, чи що?

"Значить, гарна іконка, робоча! З коритами вийшло, дай Боже і з летючими баліями не підведе матінка!"

"Ну, це ж смішно і страшно одночасно, що такі речі відбуваються по-справжньому"

"Іноді мені спадає на думку, що Путін і є найголовніший іноагент і співробітник Держдепу!"

"Він її їм дарує чи наводить просто подивитися?"

"Путін передав чорну мітку Військово-космічним силам РФ"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, скільки унікальних літаків ДРЛВ залишилося у Росії. Їхня кількість почала зменшуватися у 2023 році.