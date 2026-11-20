У ексдружини Тищенка проводять обшуки? Чим відома Алла Барановська
- Автор
-
- Дата публікації
-
Після розлучення Алла Барановська й Микола Тищенко продовжували жити разом
НАБУ та САП можуть проводити обшуки в салоні краси CLIPSE в Ужгороді. Заклад відкрила Алла Барановська, колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.
Про це 20 листопада із посиланням на власні джерела повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, поки невідомо, у межах якої справи проводять обшуки.
"У межах якої справи проводять обшуки, поки невідомо", – написав журналіст.
Хто така Алла Барановська
Алла Барановська – колишня модель, блогерка та власниця мережі салонів краси. Вона народилася в Донецьку, у 2014 році переїхала до Києва, а у 2017-му відкрила салон, який згодом виріс у мережу.
Барановська й Тищенко одружилися у 2016 році. Наступного року в них народився син Давид.
У 2024 році вони розлучилися. Журналісти тоді припускали, що розлучення могло бути фіктивним, оскільки після розірвання шлюбу пара й далі жила під одним дахом. Тищенко пояснював, що вони разом виховують сина.
15 лютого 2024 року, майже через місяць після розлучення, Барановська подарувала Тищенку 12 634 680 гривень – таку суму нардеп указав у декларації. На запитання журналістів про ці гроші він відповів, що після розлучення вони поділили майно.
Як повідомляв "Телеграф", НАБУ та САП оголосили народному депутату Миколі Тищенку підозру у вимаганні понад 1 мільйона доларів за кришування нелегальних кол-центрів, легалізацію незаконних доходів і неправдиві відомості в декларації. За версією слідства, для відмивання цих грошей використовували Всеукраїнський благодійний фонд Миколи Тищенка "Дорога миру" (Way of Peace). Тищенко опікувався ним разом із колишньою дружиною та фінансовим партнером Аллою Барановською.