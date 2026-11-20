Після розлучення Алла Барановська й Микола Тищенко продовжували жити разом

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НАБУ та САП можуть проводити обшуки в салоні краси CLIPSE в Ужгороді. Заклад відкрила Алла Барановська, колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

Про це 20 листопада із посиланням на власні джерела повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, поки невідомо, у межах якої справи проводять обшуки.

"У межах якої справи проводять обшуки, поки невідомо", – написав журналіст.

Скріншот повідомлення в Telegram Віталія Глаголи про обшуки в CLIPSE та подарунок Тищенку

Барановська перетворила свій салон краси на мережу

Хто така Алла Барановська

Алла Барановська – колишня модель, блогерка та власниця мережі салонів краси. Вона народилася в Донецьку, у 2014 році переїхала до Києва, а у 2017-му відкрила салон, який згодом виріс у мережу.

Барановська й Тищенко одружилися у 2016 році. Наступного року в них народився син Давид.

Алла Барановська та Микола Тищенко одружилися у 2016 році

У 2024 році вони розлучилися. Журналісти тоді припускали, що розлучення могло бути фіктивним, оскільки після розірвання шлюбу пара й далі жила під одним дахом. Тищенко пояснював, що вони разом виховують сина.

15 лютого 2024 року, майже через місяць після розлучення, Барановська подарувала Тищенку 12 634 680 гривень – таку суму нардеп указав у декларації. На запитання журналістів про ці гроші він відповів, що після розлучення вони поділили майно.

Після розлучення Тищенко задекларував грошовий подарунок від Барановської