У Санкт-Петербурзі невідомий дрон влетів у житлові будинки: перші подробиці та відео руйнувань

У Росії заявляють, що обійшлося без потерпілих

Вранці в суботу, 2 березня, над Санкт-Петербургом пролунав сильний вибух. Перед цим мешканці чули звук мотора в небі, за попередніми даними, там вибухнув дрон, пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, постраждали щонайменше п’ять квартир.

Як пишуть росЗМІ, жителі розповіли, що побачили у небі яскравий спалах та почули гучний звук вибуху. Жителі Піскарівського проспекту повідомили, що уламки, ймовірно, БПЛА, впали поряд із будинком номер 161.

Про постраждалих не повідомляється. На місці працюють екстрені служби. Офіційної інформації про подію поки що немає.

Як уточнюють російські Telegram-канали, уламки дрона впали на житлову п’ятиповерхівку на Піскарівському проспекті. Пошкоджено щонайменше п’ять квартир, цю будову та сусідню знеструмлено, мешканців евакуювали. Постраждалих начебто немає.

Російські пабліки пишуть, що ймовірною ціллю БПЛА була нафтобаза "Ручьи" на північному сході Петербурга. Від місця падіння дрона до неї - менше кілометра.

Місце падіння дрону на карті

Нафтобаза "Ручьи" на карті

Як повідомляв "Телеграф", 31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невський мазут" на Глухоозерському шосе у Петербурзі. У Росії заявили, що його було збито, але уламками було пошкоджено кілька цистерн та припарковані авто.