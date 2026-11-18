У Шеньчжені главу Кремля зустріли військові

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На кадрах прибуття президента Росії Володимира Путіна до Китаю 18 листопада не помітили звичного охоронця з чорною валізою. Зазвичай такий співробітник супроводжує його в закордонних поїздках.

Відсутність цього спеціаліста в кадрі привернула увагу до організації безпеки цього візиту. Про цю деталь пише China.com, пов’язуючи її з довірою Путіна до китайської сторони.

Що помітили в супроводі Путіна

За описом китайського видання, під час закордонних поїздок поруч із Путіним майже завжди перебуває охоронець із характерною чорною валізою. У публікації його відносять до оснащення найвищого рівня російської охорони й стверджують, що всередині міститься обладнання для екстреного реагування державного рівня.

China.com порівнює нинішній супровід із візитом Путіна до Китаю в травні 2026 року. Тоді, за даними видання, команда безпеки прибула в повному складі, а в Шеньчжені кількість супровідників скоротили до базового рівня. Саме відсутність у кадрі співробітника з валізою стала найпомітнішою зміною.

Видання трактує це як демонстрацію довіри до китайських служб, які відповідають за безпеку гостя. Висновок про те, що Путін послабив звичні заходи безпеки, у публікації пов’язують із впевненістю в приймальній стороні.

🚨🇷🇺🇨🇳 Putin just landed in China to the highest-ranking airport welcome of the summit... one day before he sits down with Trump and Xi Xi's own chief of staff, the fifth most powerful official in China, was waiting on the red carpet in Shenzhen with an honor guard. That outranks the greeting Putin got on his state visit in May. He didn't pack light either. His defense minister, his foreign minister, three deputy prime ministers and more than 30 business executives came along. Putin meets Xi today and, per the Kremlin, will brief him on Moscow's talks with Washington. So by the time Trump walks into Thursday's three-way meeting, the other two will have already compared notes. Source: South China Morning Post / Writer: Daniel https://t.co/wjcSaf6Zwe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026

Vladimir Putin arrived in Shenzhen Wednesday ahead of his meeting with Presidents Xi Jinping and Donald Trump during the annual APEC assembly on Thursday https://t.co/8MuMDMWlsi https://t.co/81skRRt8Sb — Bloomberg (@business) November 17, 2026

Навіщо Путін приїхав до Шеньчженя

18 листопада голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Шеньчжені, повідомило агентство "Сіньхуа". Президент Росії прибув для участі в 33-й зустрічі економічних лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, яка проходить 18–19 листопада.

В аеропорту Путіна зустрічав Цай Ці – п’ятий за рангом член найвищого керівного органу Комуністичної партії Китаю та фактичний керівник апарату Сі Цзіньпіна. На злітно-посадковій смузі російського президента також вітали танцюристи та китайські військові, які пройшли маршем.

Чому валізи в оточенні Путіна привертають увагу

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов коментував появу офіцерів із валізами в оточенні Путіна під час зустрічі із Сі Цзіньпіном. Він пов’язував такий супровід із побоюваннями самого російського президента.

"За Путіним носять різні валізи, не лише ядерні. І це, мабуть, не тому, що він такий сміливий", – сказав Юсов в інтерв’ю "Еспресо".

Окреме розслідування про запобіжні заходи під час закордонних поїздок Путіна опублікували журналіст Paris Match Режис Жанте і журналіст-розслідувач Михайло Рубін. За їхніми даними, співробітник Федеральної служби охорони збирає сечу та екскременти російського президента у спеціальні пакети, які потім вивозять до Росії в окремій валізі. Метою таких дій журналісти називали захист інформації про стан його здоров’я.

Автори розслідування повідомляли про роботу такого співробітника під час візиту Путіна до Саудівської Аравії у 2019 році. Вони також стверджували, що у травні 2017 року він супроводжував російського президента до вбиралень під час поїздки до Франції.