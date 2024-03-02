В Санкт-Петербурге неизвестный дрон влетел в жилые дома: первые подробности и видео разрушений

В России заявляют, что обошлось без пострадавших

Утром в субботу, 2 марта, над Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв. Перед этим жители слышали звук мотора в небе, по предварительным данным, там взорвался дрон, повреждена жилая пятиэтажка, пострадали пять квартир.

Как пишут росСМИ, жители рассказали, что увидели в небе яркую вспышку и услышали громкий звук взрыва. Жители Пискарёвского проспекта сообщили, что обломки, предположительно, БПЛА, рухнули рядом с домом номер 161.

О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.

Как уточняют российские Telegram-каналы, обломки дрона упали на жилую пятиэтажку на Пискарёвском проспекте. Повреждены минимум пять квартир, это строение и соседнее обесточены, жильцов эвакуировали. Пострадавших якобы нет.

Российские паблики пишут, что вероятной целью БПЛА была нефтебаза Ручьи на северо-востоке Петербурга. От места падения дрона до неё менее километра.

Место падения дрона на карте

Нефтебаза "Ручьи" на карте

Как сообщал "Телеграф", 31 января беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе в Петербурге. В России заявили, что он был сбит, но обломками было повреждено несколько цистерн и припаркованные авто.