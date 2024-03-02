В Санкт-Петербурге неизвестный дрон влетел в жилые дома: первые подробности и видео разрушений
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В России заявляют, что обошлось без пострадавших
Утром в субботу, 2 марта, над Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв. Перед этим жители слышали звук мотора в небе, по предварительным данным, там взорвался дрон, повреждена жилая пятиэтажка, пострадали пять квартир.
Как пишут росСМИ, жители рассказали, что увидели в небе яркую вспышку и услышали громкий звук взрыва. Жители Пискарёвского проспекта сообщили, что обломки, предположительно, БПЛА, рухнули рядом с домом номер 161.
О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.
Как уточняют российские Telegram-каналы, обломки дрона упали на жилую пятиэтажку на Пискарёвском проспекте. Повреждены минимум пять квартир, это строение и соседнее обесточены, жильцов эвакуировали. Пострадавших якобы нет.
Российские паблики пишут, что вероятной целью БПЛА была нефтебаза Ручьи на северо-востоке Петербурга. От места падения дрона до неё менее километра.
Как сообщал "Телеграф", 31 января беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе в Петербурге. В России заявили, что он был сбит, но обломками было повреждено несколько цистерн и припаркованные авто.