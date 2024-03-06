"Бельгійці про це знають?": Путін вразив черговою "історичною" заявою і шокував мережу

У мережі списують черговий дивний вислів Путіна на весняне загострення

Президент Росії Володимир Путін, який нещодавно вразив кровожерливою заявою про те, що на Україну потрібно було напасти раніше, зробив нову заяву. За його словами, саме Росія доклала руку до того, щоб було створено незалежну державу Бельгія.

Черговий екскурс до "історії" Путін влаштував на Всесвітньому фестивалі молоді, який проходить у Росії з 29 лютого по 7 березня. Молодий хлопець на ім’я Матіас родом із Бельгії похвалив Росію, а Путін видав йому коротку історичну довідку.

"Бельгія, як незалежна держава, ну ви, напевно, знаєте, з’явилася на карті світу значною мірою завдяки Росії та позиції Росії", — сказала російський президент.

У мережі висміяли чергове спотворення історичних подій та згадали заяву Путіна про те, що Україну нібито створив Ленін. Російського президента культурно назвали невчем та малоосвіченим дурнем, але були й некультурні вислови.

Історична довідка: у 1830 році в Бельгії відбулася революція і країна здобула незалежність, вийшовши зі складу Нідерландського королівства. З того часу економіка країни почала розвиватися шаленими темпами. Крім того, Бельгія стала першою країною континентальної Європи, де було збудовано залізницю в 1835 році.

У 1839 році було підписано Лондонський договір, яким низка країн гарантувала Бельгії незалежність та нейтральний статус. Цей документ підписали представники Великої Британії, Австрії, Франції, Пруссії, Росії та Королівства Об’єднані Нідерланди.

Ймовірно, під фразою "незалежна Бельгія з’явилася завдяки РФ" Путін мав на увазі просто підписання цього договору.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Путін намагався "зіганути". У мережі зауважили, що перед фашистським жестом диктатор спеціально переклав мікрофон в іншу руку.