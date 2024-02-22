Путін знову спробував "зіганути": у мережі помітили цікаву деталь (відео)

У мережі хвиля сарказму

Президент Росії Володимир Путін, якого порівнюють з Адольфом Гітлером, знову зобразив жест, схожий на нацистське вітання "Зіг хайль!" (Так звана "зіга"). Це сталося 21 лютого на відкритті Ігор майбутнього у Казані.

Відповідний фрагмент відео опублікував Telegram-канал NEXTA. Таким жестом, зі словами "в добрий час" він побажав удачі учасникам ігор.

У мережі потішаються з Путіна, відзначаючи, що він спеціально переклав мікрофон у ліву руку, щоб послати своє дивне вітання. Також пишуть, що при цьому "фашисти в Україні".

"Спеціально ж, *ука, мікрофон у ліву руку переклав, щоб правою зіганути. Це не випадковий жест", "Але фашисти в Україні, не переплутайте", "Хайл Путлер", "Щось несміливо кинув зігу. Кого соромиться? Він ж у рашці, що йому буде", "Гітлера ганьбить", — пишуть у мережі.

Для довідки: Нацистське вітання в Третьому рейху складалося з підняття правої руки під кутом приблизно в 45 градусів з розпрямленою долонею (серед великих чинів — напівзігнутою, рядових або перед старшими за званням — повністю випрямленою) і вигуку Sieg Heil (Хай живе Перемога!) Heil Hitler! (Хай живе Гітлер!). Привітання було частиною культу особистості Гітлера.

Як розповідав "Телеграф", це вже не перший подібний жест від Путіна. 23 січня в ході провів сеанс відеозв’язку з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас Сісі глава Кремля зробив щось схоже.