"Путін, як завжди, читає не ті підручники": Данілов висловився щодо компромісів з Росією

Ситуація на фронті, за його словами, важка

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви про необхідність пошуку компромісів з країною-агресоркою Росією. Він заявив, що злочинів, які окупанти продовжують чинити проти українського народу, їм не пробачить ніхто.

Данілов підкреслив, що війна має закінчитися лише поверненням всіх територій нашої країни та покаранням РФ. Про це він написав у Facebook.

"Упереджуючи різного роду "інсайти", експертні прогнози, коментарі "анонімних джерел", які активізувались на черговій хвилі розмов про "необхідність досягнення консенсусу", "припинення вогню", "пошуку мирних шляхів", "початку консультацій і переговорів", хотів би зробити декілька концептуальних зауважень. Це необхідно для того, щоб протверезіти тих, хто занадто і завчасно увірував у "слабкість Заходу", "занепад Америки", "російську міць", "українську втому" та в інші мантри ефірів типу "раши тудей", — написав секретар РНБО.

За його словами, "Українська формула миру" є документом не загальних декларацій, а практичних реалізацій. Українці, за його словами, не поступляться нічим.

"Якщо хтось досі цього не зрозумів, варто позбутись ілюзій про українську поступливість у цьому питанні і зрозуміти рівень нашої твердості. Російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", — сказав Данілов.

Він вважає, що відновлення територіальної цілісності України є "безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій щодо урегулювання війни". Як стверджує секретар РНБО, "в Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити".

Ситуація на фронті, додав Данілов, важка. Він не приховує, що українці втомились від війни. Однак впевнений, що Україна знайде відповіді на виклики, які виникають, а українці, обираючи між втомою або рабством, завжди оберуть свободу і будуть боротися стільки, скільки буде необхідно.

"Росії не вдасться деморалізувати і розколоти Україну зсередини. Зусилля міжнародних посередників, які представляють потужні і могутні країни, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення Росії до дій у рамках міжнародного права, а крім цього, що зараз більш важливо, на ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої РФ", — резюмував секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" писав про те, чого вимагав Кремль від України на переговорах 2020 року. У зверненні до Федеральних зборів диктатор натякнув, що нібито міг обговорити питання завершення війни, але за умов Росії. У проєкті мирного договору йшлося про те, що Кремль вимагав від України відмови від вступу до військових блоків, але не був проти руху "у бік членства в ЄС".