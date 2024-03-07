У Казані горить вище танкове училище (відео та фото)

Пожежі присвоєно другий ранг спалаху

У російській Казані горить вище танкове командне училище. Пожежники працюють на місці пригоди.

Про це повідомляють місцеві пабліки. За їхніми даними, горять казарми. Вогонь переходить на покрівлю.

Російські ЗМІ пишуть, що спалах стався в кімнаті на 2 поверсі казарми вищого танкового командного училища. Попередньо постраждалих немає.

Повідомляється, що було проведено евакуацію людей. На опублікованих кадрах помітно, що великі клуби диму рвуться у небо та накривають найближчі вулиці.

Пожежу локалізовано на площі 120 квадратів. На місці події продовжують гасити полум'я. Пожежі присвоєно другий ранг спалаху.

У пресслужбі Центрального військового округу повідомили, що за попередньою інформацією, причиною займання стала несправність електропроводки. У МНС республіки пожежу навіть не прокоментували.

Варто зазначити, що серед випускників цього училища є начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов.

Раніше "Телеграф" писав, що Росію знову атакували безпілотники. Під ударом було кілька областей. Міноборони Росії звинуватило в атаці "київський режим".