"Цих і бомбити не треба": з'явилося відео епічного вибуху на російській ТЕЦ у Тиві

Число поранених перевалило за два десятки

У мережі з’явилося відео надпотужного вибуху на ТЕЦ у Тиві (РФ), який пролунав уранці 6 березня. Також продовжує зростати кількість поранених.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Йдеться про Шагонарську ТЕЦ. Згідно з оновленими даними, там поранення різного ступеня тяжкості отримали 23 особи. Деякі з них перебувають у реанімації.

У цей же час інтернет-пабліки публікують відео, на яких зафільмовано момент вибуху. Як видно на кадрах з місця подій, вибух був дуже потужним, а клуби полум’я, що вирвалися з будівлі, піднімалися в небо на десятки метрів.

За даними влади, вибух на Шагонарській ТЕЦ стався у місці паливоподачі зі стрічковим контейнером. Котли ТЕЦ, стверджує адміністрація, нібито цілі, хоча саме місто Шагонар залишилося без центрального опалення (а це понад 4 тисячі споживачів при температурі -16). Причину вибуху досі не змогли встановити.

Українці вже відреагували на нову "бавовну" у країні-агресорці. Наприклад, відомий блогер Денис Казанський, коментуючи відео із вибухом, іронічно написав таке:

"Цих і бомбити не треба! Усі самі. Краса".

Інші коментарі:

Як повідомляв "Телеграф", у Білгородській області Росії вранці 5 березня стався вибух. Після нього почалася пожежа на Губкінській нафтобазі.