Український блогер Антон Швець про те, чому удар по "Северсталі" був дійсно вдалим

Про приліт чогось в Череп овець.Чому це важливо і чому це велика перемога.

Вчора невідомий безпілотник атакував металургійний завод "Северсталі" в Череповці. Влучання сталося десь біля доменної печі номер 4. Северсталь заявила, що СВО йде по плану, і піч ціла, всьо в порядкє, нічого дивитися.

З піччю дійсно, думаю, все в порядку. Суто як з конструкцією.

Але…

Знищити далекобійним дроном безпосередньо доменну піч дуже складно. Не тому що складно влучити, доменна піч такого заводу заввишки в десятки метрів. Але це потужна споруда, зазвичай, в металічному корпусі, який треба пробивати кумулятивним снарядом. І в певних місцях. Тому уразити безпосередньо піч складно. Але і не потрібно. Навколо печі є інфраструктура. І судячи з відео вдар був нанесений саме по інфраструктурі печі.

Тому "Северсталь" заявила, що дійсно все в порядку, а одна доменна піч встала на "плановий ремонт". А ось це вже триндьож.

Плановий ремонт доменної печі, це її ПОВНЕ знищення та побудова заново. Вся суть доменного процесу в тому, що його не можна зупиняти, так як звільнити піч від розплаву всередині неможливо. У випадку зупинки технологічного процесу розплав(а це метал) в домні застигає і стає "козлом".

Козел це десятки метрів металу вагою декілька тисяч тонн, який застиг всередині кам’яної споруди з вогнетривкої цегли. Далі домну тупо розбирають по цеглинках. Вогнетривку цеглу навіть розпилити болгаркою складно. Далі розпилюють метал на куски, і краном все це витягають. Розвлєкухі на місяці. Після того як все розібрали ручками, домну починають будувати заново. Потім запускають і вона далі безперервно працює.

Плановий вивід домни на ремонт це справа, до якої готуються дуже заздалегідь, а ніяких планів по виводу домни номер 4 у ЗМІ та повідомленнях "Северсталі" я не знайшов.

Для прикладу доменна піч номер 3 в Череповці пішла на реконструкцію в 2007 році. Її зупинили та розібрали. В 2009 році роботи по побудові печі зупинили через світову фінансову кризу. Піч поставили на консервацію. З консервації зняли в 2017 році і вирішили добудувати. Добудували в 2020 році. Тобто три роки будували, а точніше 5, якщо рахувати весь процес. Ну а загалом 13 років.

Мої вітання невідомим дронщикам. Вибір цілі – моя повага.

Отета перемога.

Раніше "Телеграф" писав, що вже не першу ніч поспіль територію Російської Федерації атакують безпілотники. Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 8 березня над Бєлгородською та Волгоградською областями було збито 12 безпілотників, які там назвали "українськими", а атаки приписали "київському режиму".