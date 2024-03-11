Хакери вкрали листування Путіна з головою Держдуми: вони готують нові "сюрпризи" після виборів

Російські чиновники знайшли ще один спосіб, як повернути РФ у Середньовіччя

Хакери з "Кібер Опору" злили в інтернет листа голови Державної Думи Росії Володимира Володіна диктатору Володимиру Путіну. У документі було викладено пропозиції проводити політику "дезахіднизації" та розправитися з опозицією після президентських виборів 17 березня.

З цього листа стає зрозуміло, що в російському парламенті навіть не сумніваються, що в Кремлі не зміниться господар. Листування з’явилося в інтернеті після зламування електронної пошти одного з наукових співробітників Інституту наукової інформації з суспільних наук (російською ИНИОН) Романа Сейткалієва, повідомляє "Центр національного спротиву".

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Листування Путіна та Володіна: про що йдеться у документі

Голова Держдуми Володін у листі до російського диктатора повідомив про отримання пропозиції від Інституту наукової інформації з суспільних наук змінити суспільно-політичний устрій у РФ після виборів. Мова про так звану "дезахіднизацію".

Володін запропонував Путіну провести "дезахіднизацію"

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Вона передбачає посилення ролі держави у різних галузях. Відзначено ключові моменти:

всі сировинні галузі мають перейти у власність держави;

вирішення питання з опозицією;

посилення цензури на телебаченні, в Інтернеті;

підвищення ролі культури у розвитку держави.

Ця "дезахіднизація" має стати відповіддю Заходу на санкційний тиск та допомогу Україні. Підтримку Києва у Москві назвали "загрозою національної безпеки РФ". Також у документі йдеться про необхідність "зміцнити Росію перед викликами майбутнього".

Цікаво, що цей лист надіслано ще 30 листопада 2023 року. Вже тоді політики були впевнені, що Путін не залишить Кремль.

У листі, окрім звернення до Путіна, було ще два документи: концепція від директора ИНИОН та стаття Пущаєва про війну в Україні та "дезахіднизацію". У першій перераховані основні проблеми сучасного суспільства, які спричиняють зростання соціальної напруги: низькі пенсії та зарплати, високі ціни на продукти, зростання витрат на війну в Україні, повернення з фронту травмованих чоловіків, підвищення пенсійного віку. Виплескувати агресію пропонують на Захід.

Пущаєв пише, що навіть після закінчення війни з Україною протистояння із західними країнами не припиниться. Навпаки, воно ще більш посилиться.

Розслідувачі Inform Napalm проаналізували всі три документи. Вони зробили висновок, що уряд РФ готує народ до війни та подальшої конфронтації із Заходом, зокрема й до війни.

"Фактично це завуальоване визнання неминучості нової світової війни та розширення експансії Росії до країн Балтії та Польщі. Характерно, що недавня стаття німецького видання Bild вже описує сценарій нападу Росії на країни Балтії", — пише Inform Napalm.

Нагадаємо, що 17 березня відбудеться останній день президентських виборів у Росії. Самі політики країни-терористки та західні аналітики не сумніваються, що кривавий диктатор Путін залишиться у Кремлі ще мінімум на один термін.

Усього зареєстровано чотири кандидати. Окрім Путіна, на пост президента висунули свої кандидатури ліберал Владислав Даванков, Леонід Слуцький із ЛДПР та комуніст Микола Харитонов.

Напередодні виборів у Росії активізувалися незгодні з переобранням Путіна. Вони вимагають чесного голосування. Антипутинські настрої зростають у російських регіонах і яскраво виявляються на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше "Телеграф" писав, що одного з опозиціонерів не допустили до участі у виборах президента РФ. Цей політик пропонував провести мирні переговори із Києвом.