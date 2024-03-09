"Путін має боятися": глава МЗС Польщі зробив несподівану заяву про війська НАТО в Україні

Політична верхівка Польщі не дійшла єдиної думки про війська НАТО в Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ НАТО до України. Він наголосив, що ця ідея не є такою вже і "немислимою".

Про це повідомляє польське МЗС у Twitter. Радослав Сікорський додав, що таким чином Європа хоче налякати Путіна.

"Присутність сил НАТО в Україні є неминучою. Я ціную ініціативу президента Еммануеля Макрона, тому що йдеться про те, щоб Путін боявся, а не ми боялися Путіна", — написав Сікорський.

Варто зазначити, що позиція глави польського МЗС кардинально відрізняється від позиції прем’єр-міністра країни Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косиняк-Камиша. Після заяв Макрона про війська НАТО в Україні, вони заявили, що Польща не розглядає введення своїх солдатів на українську територію. А президент Польщі Анджей Дуда додав, що це питання викликало суперечки серед членів Альянсу і єдиної думки щодо цього немає.

"Ми вважаємо, що краще передати Україні техніку, щоб вона могла самостійно оборонятися", — сказав Владислав Косиняк-Камиш.

Нагадаємо, що 27 лютого 2024 року Еммануель Макрон заявив про те, що війська НАТО можуть зайти в Україну, щоб посилити українську армію у боротьбі з Росією. Це можуть бути не бойові підрозділи, а, наприклад, спецпідрозділи або розвідка. Також у Франції розглядають введення підрозділів своєї армії в обхід НАТО. За словами політиків, французькі військові хочуть захистити кордони України та посилити її ППО.

Заява Макрона викликала резонанс серед світових політиків. Його ідею підтримала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. Вона вважає, що західні країни повинні розглядати всі можливості надання допомоги.

Також із пропозицією відправити небойові війська до України виступив президент Чехії Петро Павло. Він закликав партнерів розширити форми допомоги Україні, у тому числі коштом відправлення військ НАТО для "небойової взаємодії".

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не відправить в Україну жодного озброєного солдата. Німецький канцлер також заявив, що Німеччина не братиме безпосередньої участі у війні між Україною та Росією. Пізніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус погодився з позицією Шольца і додав, що Берлін не має можливості відправити своїх солдатів в Україну.

У легендарній 3-й штурмовій бригаді також прокоментували введення військ НАТО до України. Бійці назвали це гарною ідеєю, але малоймовірною. До того ж присутність західних військових в Україні допомогла б залучити до виконання завдань тих українських бійців, які перебувають на вторинних напрямках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що глава Пентагону заговорив про введення військ НАТО в Україну. Ллойд Остін назвав умови, за яких це може статися. У Кремлі ж заявили у відповідь, що такі дії США та союзників лише загострять конфлікт в Україні.