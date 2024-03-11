Запальний понеділок росіян триває: у Єйську спалахнула потужна пожежа (відео)

Густий дим вкрив цілий квартал

Понеділок, 11 березня, продовжує бути запальним для росіян. Так у Єйську Краснодарського краю спалахнула потужна пожежа.

Густий та чорний дим підіймається високо у небо. Про це пишуть місцеві телеграм-канали та публікують відео з місця подій.

За словами росіян, весь квартал, у якому спалахнула пожежа поглинає дим. На кадрах соціальних мереж видно, що на місце інциденту вже прибуло декілька пожежних машин та рятувальники.

Зазначається, що пожежа спалахнула на вулиці Советів. Також, за даними телеграм-каналів, є постраждалі — літня жінка, яку забрала карета швидкої допомоги. Гасіння пожежі триває.

Рятувальники ліквідують пожежу

Вулиця Советів на мапі

У коментарях місцеві мешканці пишуть, що нібито горіли житлові будинки. Один з них згорів вщент, але вогонь перекинувся на сусідній і, за їхніми словами, тому таке потужне задимлення накрило практично цілий квартал.

Також місцеві поширюють фото з місця пожежі, на яких видно пошкоджені будинки.

Що стало причиною виникнення вогню, який охопив будинки, — не відомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що восени у Єйську у житловий багатоповерховий будинок врізався винищувач-бомбардувальник Військово-космічних сил російської федерації Су-34.