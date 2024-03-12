Падіння Іл-76 в Іваново: скільки людей загинуло і що стало причиною аварії, нові подробиці та відео

Літак почав розпадатися на частини ще під час польоту

Внаслідок аварії Іл-76 в Іванівській області Росії загинули всі 15 людей, які були на борту. Щобільше, на місці падіння літака виявлено останки 10 тіл.

Про це повідомляють росЗМІ. Причиною падіння називають спалах двигуна, що видно на відео з моментом падіння літака.

Виникло загоряння через технічну несправність російського борту. Літак почав розпадатись на частини ще під час польоту, а потім упав у районі села Богородське.

Російські телеграм-канали пишуть, що пілот забирав несправний літак від житлових будинків. Пишеться, що льотчик, якому було 34 роки, був дуже досвідченим.

"Довелося вести борт від села, а далі — посадка у вогні. Попередньо, 15 людей, які перебували на борту, загинули", — йдеться в повідомленні.

Попередньою причиною названо технічну несправність. Не дарма димний слід від двигуна з’явився майже відразу після зльоту, потім двигун спалахнув, а незабаром частина від нього відвалилася.

За попередніми даними, стався розрив роторної частини, що часто трапляється з літаками, оснащеними двигуном Д-30. Джерела росЗМІ пишуть, що літак, що впав, був оснащений двигуном старої модифікації. Де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Так як ротори обертаються на дуже великій швидкості, їх уламки розлітаються, як кулі, і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. В результаті двигун майже завжди спалахує.

Раніше "Телеграф" писав, що військово-транспортний російський літак Ан-12 запросив аварійну посадку на аеродромі Хурба в Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї. Такі інциденти трапляються все частіше, причина — західні санкції та відсутність постачання запчастин.