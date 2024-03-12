Крушение Ил-76 в Иваново: сколько людей погибло и что стало причиной аварии, новые подробности и видео

Самолет начал распадаться на части еще во время полета

Впоследствии крушения Ил-76 в Ивановской области России погибли все 15 человек, которые были на борту. Более того, на месце падения самолета обнаружены останки 10 тел.

Об этом сообщают росСМИ. Причиной же падения называют возгорание двигателя, что видно на видео с моментом падения самолета.

Возникло возгорание из-за технической неисправности российского борта. Самолет начал распадаться на части еще во время полета, а потом упал в районе села Богородское.

Российские телеграмм-каналы пишут, что пилот уводил неисправный самолет от жилых домов. Пишется, что летчик, которому было 34 года, был очень опытным.

"Пришлось уводить борт от деревни, а дальше — посадка в огне. Предварительно, все находившиеся на борту 15 человек погибли", — говорится в сообщении.

Предварительной причиной названа техническая неисправность. Не зря дымный след от двигателя появился почти сразу после взлёта, затем двигатель загорелся, а вскоре часть от него отвалилась.

По предварительным данным, произошел разрыв роторной части, что часто случается с самолетами, который оснащен двигателем Д-30. Источники росСМИ пишут, что рухнувший самолет был оснащен движком старой модификации. Где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть. Так как роторы вращаются на очень большой скорости, их осколки разлетаются, как пули, и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда вспыхивает.

Ранее "Телеграф" писал, что военно-транспортный российский самолет Ан-12 запросил аварийную посадку на аэродроме Хурба в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. Такие инциденты случаются все чаще, причина — западные санкции и отсутствие поставок запчастей.