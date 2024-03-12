Легіон "Свобода Росії" заявив, що "йде на вибори": у двох областях РФ повідомляють про бої (відео)

Учасники операції закликають росіян ігнорувати вибори

У вівторок, 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон зайшли в Курську та Бєлгородську області. Легіон повідомляє про взяття під контроль населеного пункта Лозова Рудка.

У Тьоткіно Курської області йдуть бої. Про це йдеться на сторінці легіону "Свобода Росії" у Telegram.

"Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром", — пише легіон.

Місцеві Бєлгородської області у мережі пишуть про намагання противника прорвати кордон на південно-східному напрямку. Зі слів очевидців, 3 БТР ворога знищені.

Щодо ситуації у Тьоткіно, де йдуть вуличні бої, у місцевих чатах повідомляють, що легіон атакує з трьох сторін. У місті ситуація напружена, люди бояться виходити на вулиці.

Також жителів Курської області попереджають про можливе поширення "українських фейків", деякі канали пишуть, що інформація про дії легіону не відповідає дійсності.

Адже менше року назад, у травні, легіон "Свобода Росії" намагався звільнити деякі області з під гніту диктатора Путіна. Тоді представник легіону із позивним "Цезар" в ефіру українського телебачення розповів, що однією з цілей операції було припинення обстрілів Бєлгороду своїми ж "невмілими військами".

Через годину на каналі легіону з'явилося відео "Танки бруду не бояться".

"Пройшли Рубікон. Перетнули кордон" — написали вони у пості.

Бійці одного з батальйонів, який бере участь в операції опублікували відео з закликом ігнорувати вибори.

"Бійці Сибірського батальйону в Росії звертаються до жителів РФ із закликом ігнорувати "вибори"", — йдеться у пості.

Раніше "Телеграф" писав, що розвідка США звинуватила Китай у допомозі Росії.